Từ ngày 18 đến 24/11, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tham gia Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 tại Cần Thơ và Vĩnh Long...

Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam

Lễ hội Oóc Om Bóc là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, gắn với tín ngưỡng tạ ơn thần Mặt Trăng và cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no. Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội không chỉ là dịp gìn giữ phong tục truyền thống mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO luôn chú trọng các hoạt động kết nối cộng đồng và gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp có nhiều năm gắn bó với địa phương thông qua hệ thống bốn nhà máy, hai công ty thương mại cùng các chương trình cộng đồng như lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, nâng cấp sân thể thao và chăm lo Tết cho người dân.

Hoạt động đua ghe Ngo đặc trưng của lễ hội Oóc Om Bóc luôn thu hút đông đảo du khách theo dõi và hòa nhịp cổ vũ (Ảnh: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng).

Năm nay, SABECO phối hợp với TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long đưa tinh thần kết nối đến Lễ hội Oóc Om Bóc, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: “Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Lễ hội Oóc Om Bóc không chỉ nằm ở không khí sôi động của hội đua ghe Ngo, mà còn ở tinh thần gắn kết cộng đồng mà lễ hội lan tỏa”.

Theo bà Patsy Lim, những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền đều góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng, đậm đà bản sắc. Thông qua thương hiệu Bia Saigon, SABECO mong muốn góp phần tôn vinh di sản văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống.

Điểm nhấn hội đua ghe Ngo và “Tiếng Trống Hào Sảng”

Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 18 đến 24/11 và tại Cần Thơ từ ngày 21 đến 24/11, với nhiều hoạt động như nghi lễ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.

Điểm nhấn của lễ hội là hội đua ghe Ngo trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, thuộc phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Đây là hoạt động thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, đề cao sức bền, sự phối hợp và tinh thần đồng đội.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, một trong những đơn vị thành viên của SABECO (Ảnh: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây).

Lấy cảm hứng từ không khí sôi động của những cuộc đua, SABECO triển khai chuỗi hoạt động với chủ đề “Tiếng Trống Hào Sảng”, cùng sự đồng hành của thương hiệu Bia Saigon. Tiếng trống không chỉ tạo nhịp điệu cho cuộc đua mà còn tượng trưng cho tinh thần đồng lòng của các tay chèo và sự cổ vũ của cộng đồng.

Sự góp mặt của SABECO tại Oóc Om Bóc 2026, trong dịp cả nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần đưa những giá trị văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không chỉ gắn bó với các hoạt động văn hóa và cộng đồng, SABECO còn tích cực đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Tháng 7/2026, doanh nghiệp và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục gia hạn hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029. Theo đó, Bia Saigon giữ vai trò Đối tác độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia nam, nữ và U23 Việt Nam. Sự đồng hành này thể hiện cam kết lâu dài của SABECO trong việc tiếp sức cho thể thao nước nhà, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và kết nối hàng triệu người hâm mộ.