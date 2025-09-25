Khai mạc sớm hơn dự kiến

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức, lễ khai mạc Ryder Cup 2025 sẽ diễn ra sớm hơn một ngày, từ 25/9 sang 24/9 (giờ địa phương), do lo ngại mưa bão tại Bethpage Black . Cụ thể, chương trình mở màn bắt đầu lúc 15h và lễ khai mạc chính thức vào 16h (giờ địa phương).

Việc thay đổi lịch kéo theo kế hoạch tập luyện của hai đội cũng phải điều chỉnh. Đội châu Âu sẽ khởi động lúc 9h30 sáng 24, còn đội Mỹ tập từ 9h45. Sang ngày 25/9, cả hai đội chỉ còn một buổi tập chín hố từ tee số 10 trước khi bước vào loạt trận foursomes khai màn sáng 26/9.

Dù xáo trộn lịch trình, Ban tổ chức khẳng định lễ công bố danh sách cặp đấu - điểm nhấn quan trọng trước giờ thi đấu - vẫn diễn ra đúng kế hoạch, lúc 16h ngày 25/9, do hai đội trưởng Keegan Bradley (Mỹ) và Luke Donald (châu Âu) công bố.

Vé từ 750 USD đến gói VIP 35.000 USD

Không chỉ thay đổi về lịch trình, Ryder Cup 2025 còn gây xôn xao bởi mức giá vé. Ở mức cơ bản, vé “gate pass” cho từng ngày thi đấu được bán với giá khoảng 750 USD. Riêng các ngày tập luyện, giá mềm hơn từ 255 đến 424 USD. Tuy nhiên, vé phổ thông luôn “cháy hàng” và trên thị trường thứ cấp, giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần.

Trái ngược hoàn toàn, gói VIP 35.000 USD, được gọi là “Metro Club”, hướng đến giới siêu giàu. Đây là gói “weekly pass” bao trọn toàn bộ sự kiện, kèm theo hàng loạt dịch vụ xa xỉ: chỗ ngồi ưu tiên tại tee đầu tiên, quyền ra vào nhiều khu vực riêng biệt, xe sang đưa đón từ thành phố, cùng đồ ăn, đồ uống cao cấp phục vụ xuyên suốt.

'Lễ hội golf' xa xỉ bậc nhất

Sự xuất hiện của gói VIP 35.000 USD đã làm bùng lên tranh luận rằng Ryder Cup đang ngày càng “thượng lưu hóa”. Một bộ phận lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả đại chúng, vốn được coi là linh hồn của Ryder Cup.

Dù vậy, không thể phủ nhận, mức giá này phản ánh sức hút thương hiệu Ryder Cup. Theo ước tính của truyền thông Mỹ, giải đấu ba ngày có thể đóng góp hơn 160 triệu USD cho nền kinh tế địa phương.

Ryder Cup giờ đây không chỉ là một giải golf, mà còn là một sự kiện thể thao - giải trí xa xỉ, nơi người hâm mộ không chỉ đến để xem, mà còn để “sống trong lễ hội golf” bậc nhất hành tinh.

Lịch thi đấu Ryder Cup 2025 28 trận đấu với 3 thể thức Fourballs, Foursomes và Singles Match sẽ lần lượt diễn ra trong 3 ngày từ 26 – 28/9 trên kênh On Golf của VTVCab. - Ngày 26/9 – Ngày 1: Hai phiên thi đấu – Foursomes buổi sáng và Fourballs buổi chiều. Trực tiếp từ 18h đến hết. - Ngày 27/9 – Ngày 2: Tiếp tục Foursomes buổi sáng và Fourballs ball buổi chiều. Trực tiếp từ 18h đến hết. - Ngày 28/9 – Ngày 3: 12 trận Singles, tất cả golfer mỗi đội ra sân đối kháng trực tiếp để quyết định chức vô địch. Trực tiếp từ 23h đến hết.

Danh sách thành viên hai đội