Rùng mình: Bác sĩ thể thao thực hiện 1.430 vụ sờ mó và 47 vụ hiếp dâm VĐV nam trong suốt 2 thập kỉ

Hơn hai thập kỷ sau khi Richard Strauss qua đời, cái tên của ông vẫn khiến cả nền thể thao học đường Mỹ phải rùng mình. Cựu bác sĩ thể thao tại Đại học bang Ohio (Ohio State University - OSU) bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục ít nhất 177 nam sinh viên - hầu hết là vận động viên trong thời gian làm việc tại trường từ 1978 đến 1998.

Theo kết quả điều tra của trường OSU được công bố năm 2019, Strauss đã thực hiện 1.430 vụ sờ mó và 47 vụ hiếp dâm trong nhiệm kỳ của mình. Phần lớn các vụ lạm dụng (143 nạn nhân) được phân loại là sờ mó bộ phận sinh dục liên quan đến việc khám trực tràng hoặc bộ phận sinh dục không cần thiết về mặt y tế. Trong số 177 người, 153 người là sinh viên - vận động viên, trong đó phần lớn (48 người) là thành viên của đội đấu vật nam.

Đáng nói, hầu như không có ai trong số các lãnh đạo, huấn luyện viên hay đồng nghiệp không biết Strauss có "vấn đề" - nhưng suốt 20 năm, không ai thực sự hành động. Các vận động viên đã nhiều lần phản ánh về việc bác sĩ có hành vi kiểm tra "vượt giới hạn" trong phòng y tế, thậm chí quấy rối trong phòng thay đồ, nhưng lời kêu cứu của họ đều rơi vào im lặng.

"Chúng tôi bị bảo phải chịu đựng, rằng đó là 'một phần của kiểm tra y tế'" - một cựu đô vật kể lại với NBC News. "Không ai dám nói vì sợ mất suất thi đấu, sợ bị cho là yếu đuối".

Vụ việc chỉ thật sự bị phanh phui khi hàng chục nạn nhân quyết định lên tiếng vào năm 2018 – thời điểm phong trào #MeToo đang lan rộng ở Mỹ. Cuộc điều tra độc lập sau đó cho thấy Strauss đã lạm dụng có hệ thống trong nhiều thập kỷ, và ít nhất 20 nhân sự quản lý trong trường từng biết nhưng không can thiệp.

Dù Strauss đã tự tử năm 2005, scandal vẫn khiến OSU phải đối mặt với hàng trăm đơn kiện. Đến năm 2022, trường đại học đồng ý chi hơn 60 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân - nhưng với nhiều người, công lý đến quá muộn.

Richard Strauss đã tự sát vào năm 2005

Vụ việc đã gây chấn động toàn nước Mỹ, một phần vì sự im lặng mang tính hệ thống trong môi trường thể thao đại học - nơi danh tiếng và thành tích thường được ưu tiên hơn sự an toàn của vận động viên. Sau bê bối này, chính phủ Mỹ đã yêu cầu các trường đại học phải thiết lập quy trình tố cáo rõ ràng và độc lập trong các chương trình thể thao.