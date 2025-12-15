Rực sáng cuối trận, Việt Nam hạ gục đối thủ khó chơi Philippines, hiên ngang vào Chung kết SEA Games 33

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines (Bán kết SEA Games 33)

Kết quả: U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Văn Thuận 89', Thanh Nhàn 90+2'

U22 Việt Nam đã có một buổi chiều đầy cảm xúc tại Bán kết SEA Games 33 khi đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0, trong thế trận mà sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khác biệt chỉ đến ở những phút cuối cùng. Trước một đối thủ phòng ngự kín kẽ và giàu tốc độ phản công, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chờ tới phút 89 mới khai thông được thế bế tắc, trước khi khép lại chiến thắng bằng một khoảnh khắc cố định ở thời gian bù giờ.

Thế trận được định hình ngay từ những phút đầu. U22 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, chủ động dâng cao đội hình, triển khai tấn công ở cả trung lộ lẫn hai biên. Philippines chọn cách tiếp cận quen thuộc tại SEA Games 33: phòng ngự số đông, cự ly đội hình thấp và sẵn sàng tung ra các pha phản công tốc độ khi có cơ hội. Trong suốt hiệp một và phần lớn hiệp hai, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Philippines, nhưng các khoảng trống thực sự nguy hiểm lại không dễ xuất hiện.

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công Việt Nam là Đình Bắc. Cầu thủ này chơi rộng, liên tục hoán đổi vị trí, dùng kỹ thuật và tốc độ để khuấy đảo hai biên. Những pha đi bóng táo bạo, các tình huống xâm nhập vòng cấm của Đình Bắc buộc hàng thủ Philippines phải thường xuyên bọc lót, kéo theo sự xáo trộn trong hệ thống phòng ngự vốn được tổ chức rất chặt chẽ. Dù chưa trực tiếp ghi bàn, Đình Bắc vẫn góp công lớn trong việc duy trì sức ép và bào mòn thể lực đối phương.

Trong khi đó, Philippines cho thấy vì sao họ là hàng thủ chưa từng thủng lưới trước trận bán kết này. Các trung vệ chơi tập trung, không ngại va chạm, còn hai cánh phòng ngự lùi sâu, ưu tiên bọc lót thay vì dâng cao. Không chỉ phòng ngự, đội bóng này còn tạo ra không ít tình huống phản công nguy hiểm. Tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo trong các pha lên bóng nhanh khiến hàng thủ Việt Nam có những thời điểm phải giật mình, đặc biệt ở nửa cuối hiệp hai khi nhịp độ trận đấu được đẩy cao.

Sự khác biệt chỉ đến ở thời điểm mà nhiều người bắt đầu nghĩ tới hiệp phụ. Phút 89, sau một tình huống tổ chức tấn công bên cánh, bóng được đưa vào khu vực 5m50 và Văn Thuận xuất hiện đúng lúc, đánh đầu cận thành tung lưới Philippines. Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho U22 Việt Nam, đồng thời là bàn thua đầu tiên của Philippines tại SEA Games 33 – một chi tiết cho thấy mức độ khó chịu của đối thủ này.

Chưa kịp ổn định lại tinh thần, Philippines tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 90+2. Từ một tình huống đá phạt, Thanh Nhàn thực hiện cú sút đưa bóng thẳng vào lưới, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng muộn không chỉ phản ánh sức ép liên tục mà Việt Nam tạo ra, mà còn cho thấy sự khác biệt về bản lĩnh và chiều sâu đội hình ở thời điểm quyết định.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho thế trận kiểm soát và tấn công gần như suốt 90 phút của U22 Việt Nam. Dù gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và các pha phản công sắc bén của Philippines, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo, không nóng vội và kiên trì tìm kiếm cơ hội cho tới khi đối thủ không thể trụ vững.

Với kết quả này, U22 Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đối thủ của thầy trò HLV HLV Kim Sang-sik sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, diễn ra lúc 20h00 cùng ngày. Dù là ai, chiến thắng trước Philippines chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho U22 Việt Nam trước trận đấu cuối cùng, nơi họ đứng trước cơ hội chinh phục tấm HCV danh giá.