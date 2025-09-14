Rực lửa derby thành Manchester

Trong lịch sử bóng đá Anh, derby thành Manchester là một trong những cuộc đối đầu lâu đời nhất, bắt đầu từ cách đây 134 năm. Mùa này, chủ nhà Man City mới giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đấu, còn Man United cũng chỉ mới kiếm được 4 điểm. Cả hai hứa hẹn sẽ mang lại một trận derby thực sự hấp dẫn.

Chờ màn ra mắt của "De Gea 2.0"

Cùng đưa về thủ môn mới trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, cả Man City lẫn Man United đều mong muốn làm một cuộc cách mạng trong khung gỗ. Ederson ra đi, Man City trông chờ nhiều vào tân binh Gianluigi Donnarumma, người nổi tiếng với phản xạ siêu hạng từng giúp tuyển Ý vô địch Euro 2021 cũng như cùng PSG đăng quang ở Champions League.

Mọi chỉ số chuyên môn đều đạt yêu cầu ở mức cao, nhất là phản xạ và tài cứu thua nhưng điểm yếu của Donnarumma lại là khả năng chơi chân, tiêu chí quan trọng mà Pep Guardiola dày công xây dựng cho các thủ môn. Donnarumma chắc chắn sẽ góp mặt ở trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp khi Pep đang chấp nhận "ngoại lệ", quay về với giá trị cốt lõi của thủ môn là ưu tiên bảo đảm sự chắc chắn cho khung thành.

Ở đầu sân bên kia, HLV Ruben Amorim khẳng định Altay Bayindir sẽ bắt chính nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thay đổi giờ chót. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu phập phù không kém Andre Onana và để thủng lưới 4 lần chỉ sau 3 trận. Bayindir cũng không được trọng dụng ở 2 lượt trận vừa qua tại vòng loại World Cup của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Senne Lammens, bản hợp đồng 21 triệu euro từ Royal Antwerp, là thủ môn đạt tỉ lệ cứu thua cao nhất Giải Vô địch quốc gia Bỉ mùa trước (81,4%), nổi bật với khả năng phản xạ nhanh lẫn cản phá phạt đền. Được ví như "De Gea 2.0", thủ môn người Bỉ được kỳ vọng mang lại sự yên tâm lâu dài cho Man United. Sự đối lập giữa Donnarumma và Lammens tạo nên điểm nóng đáng xem: Một bên là ngôi sao từng vô địch châu Âu ở mọi cấp độ, còn bên kia là thủ môn trẻ lần đầu dự derby Manchester.

Thủ môn sẽ là điểm nóng nhất của trận derby Manchester tối 14-9. Đồ họa: VỆ LOAN

Haaland - hung thần tìm lại bản năng

Trận derby Manchester còn hứa hẹn cực nóng bởi Erling Haaland - tiền đạo người Na Uy vừa khiến cả châu Âu rúng động khi ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 của tuyển Na Uy trước Moldova ở vòng loại World Cup.

Thành tích này biến anh thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận, sẵn sàng trở thành "hung thần" với hàng thủ Man United. Vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương trước và sau đợt FIFA Days như Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Rico Lewis, Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Phil Foden, Savinho..., Man City dù vậy vẫn có thể sử dụng đội hình khá đầy đặn.

Rodri đã có màn trở lại khá ổn ở trận gặp Brighton, trận này sẽ đảm nhận trọng trách tuyến tiền vệ để làm bệ phóng cho Haaland, Jeremy Doku và Bernardo Silva trên hàng công. Ở bên kia chiến tuyến, vắng Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn cùng thủ quân Bruno Fernandes. Sesko dù chưa nổ súng nhưng chiều cao 1,95 m, tốc độ cực nhanh cùng khả năng làm tường và không chiến sẽ có cơ hội tỏa sáng trước hàng thủ mỏng manh của Man City.

Trong khi đó, Mbeumo nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho MU ở Premier League. Khả năng rê dắt tốc độ và dứt điểm bằng cả hai chân biến anh thành ngòi nổ đáng sợ trong các pha phản công. Sự góp mặt của Sesko và Mbeumo có thể giúp hàng công Man United tạo ra những phương án linh hoạt nhằm tái lập kịch bản chiến thắng ngay tại Etihad như mùa trước.

Trong 196 lần đối đầu trước đây, Man United thắng 80 và thua 62 trận - thành tích nhỉnh hơn so với Man City. Còn tính riêng 10 trận derby gần nhất tại sân Etihad, Man United thắng đến 5 trong khi Man City chỉ có 4 trận thắng.

Việc Amorim bất bại ở 2 trận derby Manchester đầu tiên (1 hòa, 1 thắng) mùa trước có thể sẽ là điểm tựa tâm lý cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi gặp lại đồng nghiệp đàn anh Pep Guardiola mà ông gọi là "HLV hay nhất thế giới". Lần đầu tiên sau 5 năm, Man United (hạng 9) bước vào trận derby Manchester với thứ hạng cao hơn so với Man City (hạng 13).



