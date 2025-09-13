Ruben Amorim hy vọng Altay Bayindir có thể sánh ngang với Van der Sar trong trận derby

Amorim khẳng định tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ vững vị trí của mình trong khung gỗ khi Man United hành quân đến Etihad vào cuối tuần này. Niềm tin của Amorim được thể hiện sau khi hợp đồng cho mượn Andre Onana đến Trabzonspor trong một mùa giải được xác nhận, và CLB đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Bayindir đã bắt chính trong tất cả các trận đấu của Man United tại Ngoại hạng Anh mùa này, tuy nhiên, màn trình diễn của anh đã bị soi xét rất kỹ lưỡng. Cầu thủ 27 tuổi này đã dễ dàng bị phạm lỗi khi Ricardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Arsenal tại Old Trafford, mặc dù Man United đã có màn trình diễn áp đảo trong ngày ra quân. Bayindir cũng trở thành tâm điểm chú ý khi anh cản phá bóng vào chân Jaidon Anthony trong chiến thắng 3-2 của Man United trước Burnley lần trước.

Màn trình diễn của anh đã khiến một số người hâm mộ kêu gọi trao cơ hội cho Lammens trong trận derby, tuy nhiên, Amorim khẳng định rằng CLB sẽ đưa Bayindir vào sân theo một cách khác để đảm bảo các cầu thủ phát triển tốt nhất. "Không chỉ là áp lực từ Manchester United, mà đây còn là một CLB khác biệt," Amorim nói. "Chúng tôi đang xây dựng sự ổn định tại CLB để giúp các cầu thủ mới trở nên tốt hơn".

"Trước đây, chúng tôi đã từng gặp tình huống thủ môn, khi chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một thủ môn, rồi Edwin van der Sar xuất hiện và trở thành người chiếm giữ vị trí đó. Đó không phải là chuyện đang diễn ra lúc này, bởi vì chúng tôi không thể giành được nhiều danh hiệu và điều đó tạo thêm áp lực cho mọi cầu thủ, nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc như thế này ở một CLB như thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng sự ổn định và một nền tảng để hỗ trợ tất cả các cầu thủ này và chúng tôi đang xây dựng điều đó. Vì vậy, vào thời điểm này, rất khó để các cầu thủ khác nhau thích nghi với CLB này."

Khi được hỏi ai là Van der Sar tiếp theo của CLB, Amorim nói: "Tuần này, tôi hy vọng sẽ thấy Altay Bayindir thi đấu tốt như Van der Sar. Sau đó, trong tương lai, họ sẽ phải chiến đấu để giành vị trí. Là một đội, chúng tôi có thể giúp các thủ môn trở nên tốt hơn. Chúng tôi đang làm điều đó. Đó là thời điểm thích hợp để thay đổi thủ môn”

Amorim nói rằng đó là thời điểm thích hợp để cả CLB và Onana chia tay. Onana, giống như Bayindir, đã dễ dàng bị đánh bại khi Grimsby nhân đôi cách biệt trước Man Utd trong thời gian thi đấu chính thức trước khi Man United lội ngược dòng để bước vào loạt sút luân lưu. United cuối cùng đã thua trận đấu đó, nhưng Amorim phủ nhận quan điểm cho rằng trận đấu đã ảnh hưởng đến việc Onana được cho mượn.

"Onana đã chứng minh ở Inter rằng anh ấy là một thủ môn hàng đầu. Đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi ở một số môi trường, một số thời điểm. Tôi nghĩ chúng tôi, với tư cách là một CLB, và Andre cảm thấy đã đến lúc cần có một chút thay đổi. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đã đến lúc phải thay đổi Onana. Hãy nhìn vào khoảnh khắc và màn trình diễn của Onana, đây không phải là trận đấu cuối cùng của Onana, nhưng bạn có thể cảm nhận được bầu không khí đó. Chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để thay đổi vị trí đó. Tôi thấy đội bóng có nhiều điểm tôi thích hơn".

Amorim cũng tin rằng sau kỳ chuyển nhượng, ông có thể thấy nhiều điểm tôi thích hơn ở đội bóng. United đã chiêu mộ những cầu thủ như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, những người đã giúp nâng tổng chi tiêu của Man Utd lên 232,4 triệu bảng.

Những cầu thủ ra đi bao gồm Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho, những người đã được cho mượn ở nơi khác và Antony và Alejandro Garnacho đã chính thức ra đi. Amorim tin rằng đội bóng của ông đang mạnh hơn và điều đó là nhờ việc thua trận chung kết Europa League, đồng nghĩa với việc ít trận đấu hơn và có nhiều thời gian trên sân tập hơn.

"Sẽ cần thời gian, nhưng chúng tôi đang mạnh hơn," Amorim nói. "Tôi thấy nhiều điểm tôi thích ở đội bóng của mình. Phần lớn những điểm tôi không thích ở đội bóng [hiện tại] của tôi liên quan nhiều hơn đến vấn đề tinh thần vì tôi biết chất lượng đội hình vẫn còn đó. Chúng tôi đã chứng minh được điều đó trong những tuần lễ khác nhau. Tôi nghĩ người hâm mộ, mọi người và một số chuyên gia khó có thể hiểu được điều này, bởi vì chiến thắng tại Europa League sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều tiền hơn để chi tiêu và thay đổi rất nhiều thứ trong đội hình, nhiều trận đấu hơn để xoay tua đội hình, giúp nhiều cầu thủ cảm thấy hài lòng hơn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần thời gian.

"Vì vậy, đối với tôi, thua trận chung kết là điều tuyệt vời nhất, nếu có thể có điều gì tuyệt vời hơn. Đã đến lúc cải thiện không chỉ đội bóng mà còn cả CLB. Chúng tôi đã thể hiện điều đó qua từng trận đấu, chúng tôi chơi tốt hơn, chiếm ưu thế hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, tránh được nhiều cơ hội hơn từ đối thủ. Chúng tôi sẽ tận dụng từng phút để cải thiện nền tảng của mình. Để có lối chơi của riêng mình, sẵn sàng cho sự thích nghi, để họ hiểu rõ từng chi tiết về vị trí của mình. Giờ chúng tôi có cả một tuần để lên lịch thi đấu và chỉ ra những sai lầm, và giờ thì các bạn đang thể hiện, những gì bạn đã làm tốt trong trận đấu trước. Bây giờ chúng ta có nhiều ngày hơn để tập trung vào chiến lược cho trận đấu tiếp theo".