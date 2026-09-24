Rooney gây ngỡ ngàng với diện mạo mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Wayne Rooney có sự thay đổi lớn trên gương mặt.

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu thực tế của Disney ở London, cựu danh thủ Wayne Rooney khiến công chúng ngỡ ngàng bởi ngoại hình vô cùng trẻ trung. Ở tuổi 40, cựu tiền đạo Manchester United trông như đang "lội ngược dòng thời gian" với vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn cùng chiếc mũi đã được phẫu thuật thẩm mỹ định hình lại.

Tham dự buổi công chiếu bộ phim The Real Rooneys tại rạp Picturehouse ở trung tâm London, cựu thủ quân tuyển Anh thu hút mọi ánh nhìn khi khoác lên mình bộ suit xanh lịch lãm kết hợp cùng áo sơ mi sáng màu. So với những hình ảnh phong trần cách đây vài năm, sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của Rooney được truyền thông so sánh với hành trình "trẻ hóa" kỳ lạ của nhân vật Benjamin Button.

Rooney trước kia và hiện tại (Ảnh: Getty)

Bước ngoặt sau khi rời ghế huấn luyện

Sự kiện thảm đỏ này đánh dấu mốc khởi đầu cho bộ phim tài liệu gồm 10 tập xoay quanh đời sống thường nhật của gia đình Rooney. Bộ phim ghi lại một năm đầy biến động của cựu danh thủ sau khi anh bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng CLB Plymouth Argyle, chính thức tạm chia tay băng ghế huấn luyện để trở về với nhịp sống bận rộn của một người cha chăm sóc 4 đứa con nhỏ. Đoạn phim giới thiệu vừa phát hành đã hé lộ nhiều khoảnh khắc hài hước, chân thực về cuộc sống gia đình phía sau ánh đèn sân khấu.

Điểm nhấn gây chú ý nhất trên gương mặt hiện tại của Rooney chính là chiếc mũi vừa qua can thiệp "dao kéo". Trước đó, cựu tiền đạo 40 tuổi từng lần đầu công khai việc phẫu thuật trên chương trình podcast Stick to United. Anh cho biết ca mổ được thực hiện nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng vẹo vách ngăn và ảnh hưởng hô hấp do hai lần gãy mũi trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Rooney chia sẻ, ca mổ rạch một đường nhỏ dưới lỗ mũi và yêu cầu khâu phục hồi. Dù không bị bầm tím nghiêm trọng ở vùng mắt, anh thừa nhận bản thân trải qua những ngày khá khó chịu khi phải đặt hai ống nhựa chuyên dụng bên trong mũi để duy trì đường thở và cố định phom dáng trong quá trình lành vết thương.

Nói về nguồn gốc chấn thương, cựu chân sút MU tiết lộ lần đầu anh bị gãy mũi là tại trận đấu ở Cúp FA gặp Preston North End vào năm 2015. Lần thứ hai nghiêm trọng hơn xảy ra vào năm 2018 khi anh chuyển sang thi đấu cho DC United tại giải MLS. Trong pha va chạm mạnh với cầu thủ Niki Jackson của Colorado Rapids, Rooney đã bị đâm trực diện vào mũi khiến máu chảy đầm đìa ngay trên sân và chịu vết bầm tím nặng suốt thời gian dài sau đó.

Dù được bác sĩ chỉ định phẫu thuật từ lâu, Rooney liên tục trì hoãn vì lịch trình thi đấu bận rộn. Phải đến mùa hè này, anh mới quyết định thực hiện ca mổ để giải quyết triệt để vấn đề.

Diện mạo mới đầy phong độ cùng tinh thần thoải mái trên thảm đỏ cho thấy Rooney đã sẵn sàng cho chương mới trong sự nghiệp, rời xa áp lực của bóng đá đỉnh cao để tập trung cho gia đình và các dự án truyền thông cá nhân.