Động thái mới nhất của Ronaldo.

Siêu sao Cristiano Ronaldo mới đây đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tràn đầy năng lượng trên sân tập lên trang Instagram cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu tính động lực: "Keep pushing" (Tiếp tục cố gắng).

Bức ảnh ghi lại hình ảnh CR7 rèn luyện thể lực vô cùng hăng hái, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo cùng câu lạc bộ Al-Nassr. Sự hào hứng và năng lượng tích cực này mau chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Ronaldo 41 tuổi vẫn hăng say tập luyện (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Sự hào hứng trên sân tập của Ronaldo hoàn toàn có cơ sở khi anh vừa có khởi đầu mùa giải 2026/2027 rất thành công trong màu áo Al-Nassr. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup 2026 diễn ra vào giữa năm, tiền đạo 41 tuổi đã kết thúc kỳ nghỉ để hội quân trở lại Saudi Arabia.

Anh nhanh chóng bắt nhịp với ban huấn luyện mới và lập tức chứng minh đẳng cấp ngay trong trận mở màn Saudi Pro League mùa này. Góp công bằng một bàn thắng đẳng cấp, Ronaldo đã giúp Al-Nassr đè bẹp Al Riyadh với tỷ số 4-0, tiếp tục duy trì chuỗi phong độ thăng hoa của đội nhà.

Với pha lập công mới nhất, Cristiano Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình lên con số 977 bàn. Khoảng cách tiến tới cột mốc vô tiền khoáng hậu 1.000 bàn thắng trong lịch sử bóng đá thế giới, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 23 bàn.

Dù đã bước sang tuổi 41, thể lực cùng ý chí rèn luyện phi thường vẫn giúp Ronaldo thi đấu bền bỉ ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Ban huấn luyện Al-Nassr khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn theo đuổi giáo án tập luyện cường độ cao và hoàn toàn đáp ứng tốt các bài kiểm tra thể lực khắt khe nhất.

Mùa giải 2026/2027 được dự đoán sẽ mang tới nhiều cảm xúc khi CR7 từng bỏ ngỏ khả năng đây có thể là chặng đường thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh trước khi chính thức giải nghệ. Hợp đồng hiện tại giữa siêu sao sinh năm 1985 và đội bóng Saudi Arabia sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2027.

Chính vì vậy, mỗi lần ra sân hay từng khoảnh khắc tập luyện được Ronaldo chia sẻ đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ toàn cầu, như một lời khẳng định rằng anh sẽ cống hiến hết mình cho đến những phút cuối cùng trên sân cỏ.