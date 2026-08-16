Ronaldo và vợ Georgina lần đầu lộ diện cùng nhau sau đám cưới bí mật, khoảnh khắc bên các con gây chú ý

Chỉ ít ngày sau hôn lễ kín tiếng tại Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez lần đầu xuất hiện công khai với tư cách vợ chồng khi cùng các con tới sân xem Al-Nassr thi đấu.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa có màn lộ diện đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi được bắt gặp ngồi trong khu vực VIP tại sân Al-Awwal Park, Riyadh, khi Al-Nassr đối đầu Al-Fateh tại Saudi Pro League. Đi cùng họ là các con, tạo nên hình ảnh khá đời thường sau một đám cưới được giữ kín đến mức nhiều người chỉ biết tin khi chính Ronaldo công khai. Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo và Georgina xuất hiện trước công chúng kể từ hôn lễ diễn ra tại Cascais, Bồ Đào Nha.

Georgina vào “chế độ mẹ”, Ronaldo chăm chú theo dõi trận đấu

Xuất hiện trên khán đài, Georgina không diện những bộ cánh cầu kỳ như thường thấy. Người đẹp 32 tuổi lựa chọn áo bomber satin, tạo vẻ ngoài khá đơn giản và thoải mái. Georgina phụ trách việc chăm sóc các con. Cô bế Alana, 8 tuổi, bên cạnh là cặp song sinh Eva và Mateo chăm chú theo dõi trận đấu.

Trong khi đó, Ronaldo ngồi cạnh các thành viên trong gia đình và tập trung quan sát diễn biến trên sân. Siêu sao 41 tuổi tỏ ra khá căng thẳng khi theo dõi đội bóng của mình thi đấu nhưng cũng có lúc vỗ tay cổ vũ. Ronaldo không ra sân trong trận đấu này. Anh đã bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải do lịch trình liên quan đến World Cup, sau đó tiếp tục trở về Bồ Đào Nha để tổ chức hôn lễ với Georgina. Nam cầu thủ chỉ vừa trở lại hội quân cùng Al-Nassr vài ngày trước.

Hình ảnh Ronaldo và Georgina ngồi bên các con vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không có khung cảnh xa hoa hay những bộ trang phục lộng lẫy, cặp đôi xuất hiện giống một gia đình bình thường đang tận hưởng thời gian bên nhau.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đám cưới bí mật chỉ có 4 người làm chứng

Ronaldo và Georgina chính thức kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ronaldo là người xác nhận tin vui bằng cách đăng bức ảnh hai chiếc nhẫn cưới trên Instagram cùng dòng chú thích ngắn gọn: “C❤️G.” Đại diện của nam cầu thủ sau đó xác nhận hai người đã tổ chức một buổi lễ dân sự tại Cascais, Bồ Đào Nha.

Điều khiến công chúng tò mò là hôn lễ diễn ra vô cùng kín đáo. Theo giấy chứng nhận kết hôn được tờ Jornal de Noticias công bố, ngoài 5 người con của cặp đôi, chỉ có 4 người làm chứng xuất hiện. Đáng chú ý, mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro - cùng ba người anh chị em của anh là Hugo, Elma và Katia đều không tham dự.

Một nữ MC truyền hình nổi tiếng tại Bồ Đào Nha thậm chí cho rằng gia đình Ronaldo có thể chỉ biết tin anh chuẩn bị cưới Georgina khoảng 30 giây trước khi hôn lễ diễn ra. Thông tin này lập tức khiến câu chuyện về đám cưới kín tiếng của Ronaldo càng gây chú ý.

Dù không xuất hiện trong hôn lễ, bà Dolores sau đó vẫn có động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho cặp đôi. Sau khi Ronaldo công khai tin kết hôn, mẹ anh để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng khoe nhẫn cưới của con trai. Chị gái Ronaldo, Katia, cũng có hành động tương tự. Điều này phần nào cho thấy dù không có mặt tại buổi lễ, gia đình Ronaldo vẫn gửi lời chúc phúc tới cuộc hôn nhân của anh.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Georgina và Ronaldo giữ riêng tài sản sau khi cưới

Sau một thập kỷ bên nhau, Ronaldo và Georgina không chỉ chính thức trở thành vợ chồng mà còn ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Theo giấy tờ, hai người ký thỏa thuận xác định chế độ tài sản vào ngày 10/8, tức chỉ một ngày trước đám cưới, tại một văn phòng công chứng ở Lisbon.

Theo thỏa thuận, tài sản của hai người được duy trì theo chế độ riêng thay vì mặc nhiên chia đôi toàn bộ tài sản hình thành trong thời gian hôn nhân. Đây là chi tiết đặc biệt đáng chú ý khi Ronaldo hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ và một đế chế kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Sau lễ cưới bí mật, Ronaldo và Georgina dường như nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày. Không còn những hình ảnh chuẩn bị hôn lễ hay khoảnh khắc khoe nhẫn cưới, cặp đôi giờ đây xuất hiện trên khán đài cùng các con, theo dõi bóng đá và tận hưởng những ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Sau 10 năm bên nhau, Ronaldo và Georgina cuối cùng cũng chính thức trở thành vợ chồng - và màn lộ diện đầu tiên của họ lại giản dị đến bất ngờ: cùng các con ngồi trên khán đài, tận hưởng một buổi tối bóng đá tại Riyadh.