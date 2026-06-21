Ronaldo và ván cược 'sinh, tử' của Bồ Đào Nha

Đông đảo chuyên gia và truyền thông thế giới nhận định Ronaldo giờ chỉ còn phù hợp với vai trò dự bị. Nhưng HLV Roberto Martinez sẽ không đủ can đảm để tái hiện điều mà người tiền nhiệm của ông từng làm 4 năm trước.

Tại World Cup 2022, HLV Fernando Santos đã đưa ra quyết định chấn động ở tuyển Bồ Đào Nha: Đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. CR7 chơi tệ trong cả 3 trận đá chính ở vòng bảng và có thái độ với HLV Santos khi đối đầu Hàn Quốc. Kể từ vòng 1/8, thuyền trưởng Bồ Đào Nha xếp Goncalo Ramos đá chính thay Ronaldo. Đến trận tứ kết, Ronaldo lại ngồi dự bị, chỉ vào sân khi Selecao châu Âu bế tắc.

HLV Santos đã làm rúng động bóng đá thế giới. Chị gái và bạn gái Ronaldo lên tiếng chỉ trích Santos. Giới truyền thông Bồ Đào Nha có xu hướng bênh vực CR7 nhiều hơn. Mối quan hệ giữa Ronaldo và Santos chuyển biến xấu từ thời điểm ấy, cộng thêm thất bại xấu hổ của Bồ Đào Nha trước Morocco. Tất cả hiểu rằng tương lai của HLV Santos trên cương vị thuyền trưởng Selecao đã chấm dứt.

Martinez có đủ can đảm xếp Ronaldo dự bị?

Sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo, làng bóng đá mổ xẻ tưng bừng về câu chuyện có hay không Ronaldo nên dự bị ở Bồ Đào Nha.

Cựu tiền vệ Paul Scholes đưa ra phát biểu châm ngòi cho cuộc tranh cãi: "Với tôi, vị trí duy nhất để một cầu thủ 41 tuổi đá chính là thủ môn. Ronaldo rõ ràng là một phần trong vấn đề của tuyển Bồ Đào Nha vào lúc này".

Cựu tiền đạo Louis Saha, đồng đội cũ của CR7 ở Man Utd, nhận định: "Ronaldo phải tự cứu lấy chính mình. Cậu ấy muốn cạnh tranh với Messi, Mbappe và Haaland, dẫn đến khao khát ra sân không sót một phút nào để nâng cao thành tích. Tuy nhiên, Ronaldo phải hiểu một điều Bồ Đào Nha lúc này cần chơi với cường độ cao hơn, pressing nhiều hơn. Hoặc là Ronaldo phải thay đổi vì đội tuyển".

Ronaldo hạn chế di chuyển để giữ thể lực.

Nhận định của Saha sát sao với cuộc tranh luận về Ronaldo. Trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha bế tắc toàn tập dù cầm bóng nhiều hơn. Họ thực hiện gần 800 đường chuyền nhưng gần một nửa có xu hướng đi ngang hoặc trả về. Đây là sự thất vọng của bộ ba tiền vệ Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes vốn có phong độ rất cao trước World Cup.

Tuy nhiên, các phân tích chuyên sâu từ Fox Sport, dưới góc nhìn chuyên môn của Thierry Henry chỉ ra Ronaldo là khởi nguồn cho những vấn đề của Bồ Đào Nha ở trận ra quân World Cup.

HLV Roberto Martinez muốn xây dựng lối chơi cầm bóng áp đảo, tập trung vào các đường chuyền ngắn và tổ chức (build-up) bài bản cho Bồ Đào Nha. Martinez nắm trong tay 2 cỗ máy luân chuyển bóng là Vitinha và Neves, đó là chất liệu quá tốt cho thuyền trưởng của "Selecao châu Âu".

Bồ Đào Nha phải đối đầu với đội hình lùi thấp của CHDC Congo. Vấn đề xảy ra từ vị trí của Ronaldo khi CR7 lười di chuyển rộng để hỗ trợ kéo giãn đội hình CHDC Congo. Ronaldo không sẵn sàng để hoán đổi vị trí với tiền đạo cánh. Và CR7 cũng lười di chuyển liên tục để tạo ra sự xáo trộn, tự mình mở ra khoảng trống trước khi chờ đợi các vệ tinh xung quanh "bơm bóng".

Ronaldo không chủ động di chuyển, đây là điều Henry liên tục nhấn mạnh trên sóng. CR7 muốn "mắc võng" ở quanh quẩn khu vực cấm địa và chờ đợi điều gì đó. CHDC Congo không vất vả để chia cắt sợi dây liên lạc giữa Ronaldo và các đồng đội phía sau.

Thế khó của HLV Martinez

Gần như tất cả cựu cầu thủ, chuyên gia đều chỉ ra vấn đề của Bồ Đào Nha là Ronaldo. Cựu tiền vệ Kevin-Prince Boateng nói anh tôn trọng Ronaldo nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn: "Ronaldo không còn đủ thể lực để đáp ứng các trận đấu đỉnh cao và khốc liệt như ở World Cup". Bố trí CR7 chơi 20-25 phút, với Boateng là phương án hợp lý nhất có thể.

Có cả một chiến dịch trên mạng xã hội từ cổ động viên đề nghị HLV Martinez thực hiện điều chỉnh ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Thế nhưng, Martinez sẽ đau đầu để tìm lời giải vì trong tay ông không có nhiều lựa chọn ngoài Ronaldo. Goncalo Ramos là phương án có thể cân nhắc nhưng phong độ của tiền đạo PSG không tốt.

Joao Felix không phải là phương án lý tưởng cho vị trí mũi nhọn hàng công Bồ Đào Nha.

Martinez vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Ronaldo.

Xuyên suốt chiến dịch vòng loại, Martinez đã xây dựng lối chơi Bồ Đào Nha xoay quanh vị trí mũi nhọn của CR7. HLV người Tây Ban Nha chưa sẵn sàng để dứt khoát gọt bỏ Ronaldo và thử nghiệm phương án mới. Trước CHDC Congo, Martinez có quyết định khó hiểu khi giữ Ronaldo đến tận phút cuối. Ông tung Ramos vào sân nhưng để thế chỗ Vitinha.

Cuối cùng, đặt ngược lại vấn đề: "Martinez có đẩy Ronaldo lên ghế dự bị hay không?". Có ít khả năng xảy ra kịch bản đó. Ronaldo sẽ tiếp tục đá chính ở trận tới nhưng HLV Martinez phải điều chỉnh.

The Athletic cho rằng nếu Martinez cương quyết sử dụng Bồ Đào Nha, ông phải giúp đội bóng triển khai tấn công nhanh hơn, trực diện hơn để quấy rối hàng thủ đối phương, từ đó mở ra khoảng trống cho Ronaldo. Vị trí của Bernardo Silva phải được cân nhắc cho trận tiếp theo của Bồ Đào Nha.

Với Silva hoạt động ở cánh phải, Bồ Đào Nha có thêm một chân cầm bóng chất lượng nhưng lại khuyết một mũi khoan tốc độ và đột biến ở biên. Francisco Conceicao được Martinez tung vào sân thế chỗ Silva và đã ít nhiều tạo ra đột biến.

Bên cạnh đó là sự thay đổi của những tiền vệ trung tâm Bồ Đào Nha, là Vitinha, Neves và Bruno cần có xu hướng chơi nhanh hơn, sáng tạo hơn để tận dụng sự hiện diện của Ronaldo trên sân.

Kịch bản nào cũng khó nhằn cho Martinez cả. Đẩy Ronaldo lên ghế dự bị để cải thiện thế trận pressing cho Bồ Đào Nha, đó là bài toán khó. Và khi giữ Ronaldo ở lại, Martinez sẽ phải giải quyết rất nhiều khâu để giúp Selecao châu Âu cải thiện lối chơi ở trận tới.