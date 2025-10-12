Ronaldo và Haaland đá hỏng penalty trong đêm kỳ lạ của bóng đá châu Âu

Ronaldo tiếc vì sút penalty không thành

Trong tổng số 8 trận, có tới 5 trận trọng tài thổi penalty. Đây là một tỷ lệ khá cao. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng gần như tất cả các quả đá đều bị phung phí. Đầu tiên là tình huống Haaland dứt điểm từ chấm 11 mét ở phút thứ 7 trận đấu giữa Na Uy và Israel.

Quả phạt đền đầu tiên của anh bị thủ môn Daniel Peretz cản phá. Tuy nhiên, trọng tài Szymon Marciniak đã ra lệnh đá lại vì thủ môn đã rời khỏi vạch vôi quá sớm. Lần thứ hai chân sút Man City thử theo hướng khác, nhắm vào góc, nhưng Peretz lại đoán đúng lần nữa và đẩy bóng ra ngoài.

Trong màn so tài giữa Estonia và Italia, trọng tài cho Italia hưởng penalty ở phút 33. Retegui nhắm trái bóng vào góc thấp bên phải, song thủ môn Karl Hein đã đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Haaland được đá 2 lần nhưng vẫn thất bại

Trận Tây Ban Nha đánh bại Georgia, Ferran Torres cũng bỏ lỡ cơ hội vàng từ chấm đá 11 mét với cú đá không thắng được người gác đền của đối thủ. Và “nạn nhân” cuối cùng là Ronaldo . Phút 75, trong thế trận Bồ Đào Nha đang gặp bế tắc, Ronaldo lĩnh trọng trách. Anh bước lên nhưng cú đá vào chính giữa khung thành, song Kelleher rất tỉnh. Thủ môn CH Ireland nhẹ nhàng ôm gọn trái bóng.

Chỉ duy nhất 1 tình huống sút phạt đền được thực hiện thành công. Đó là cú đá của Latvia ở trận đấu với Andorra. Nhưng rất trớ trêu là tất cả 4 đội sút hỏng penalty thì vẫn giành chiến thắng.

Na Uy vùi dập Israel 5-0. Haaland sút hỏng penalty nhưng vẫn ghi 3 bàn. Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Georgia 2-0, Italia thắng Estonia 3-1 còn Ronaldo đã được đồng đội giải cứu với bàn thắng muộn màng phút bù giờ, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0. Còn đội sút penalty thành công thì lại mất 3 điểm. Latvia bị Andorra gỡ hòa phút 78 qua đó ra về với tỷ số 2-2.