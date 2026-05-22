Ronaldo và "double poker" độc nhất lịch sử bóng đá

Rạng sáng 22-5, Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá thế giới, khi cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025-2026 (SPL), qua đó thiết lập cột mốc chưa từng có trong bóng đá thế giới.

Danh hiệu đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Ả Rập Saudi đã đến sau nhiều mùa giải lỡ hẹn, đặc biệt là từ thất bại ở chung kết AFC Champions League 2 vài ngày trước. Trong trận quyết định trước Damac, Ronaldo đã lên tiếng khẳng định bản lĩnh với cú đúp, gồm một siêu phẩm đá phạt và cú sút uy lực ấn định chiến thắng cho Al-Nassr.

Dù không giành được danh hiệu Vua phá lưới năm nay, Ronaldo đã biết được cảm giác chiến thắng giải thưởng cá nhân này như thế nào vào hai mùa trước.

Như vậy, chức vô địch SPL năm nay đã giúp Ronaldo hoàn tất "double poker" độc nhất lịch sử khi vô địch quốc gia và giành danh hiệu vua phá lưới ở 4 giải VĐQG khác nhau của Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Saudi. Một kỷ lục tưởng chừng khó có thể đạt được và sẽ rất khó để phá vỡ khi Ronaldo đã hoàn tất ở những giải đấu này.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ronaldo từng đăng quang cùng Man United, Real Madrid, Juventus và giờ là Al-Nassr. Không chỉ giành các danh hiệu tập thể, CR7 còn nhiều lần trở thành chân sút số một ở những giải đấu của các CLB này. Cụ thể, các danh hiệu cá nhân này của Ronaldo lần lượt đạt được vào các mùa: Ngoại hạng Anh 2007-08, La Liga (2010-11, 2013-14, 2014-15), Serie A 2020-21 và SPL (2023-24, 2024-[25).

Dù ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa dừng lại khi đang sở hữu 974 bàn thắng trong sự nghiệp và hướng đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn, điều chưa cầu thủ nào từng đạt được ở bóng đá hiện đại.

Giờ đây, chức vô địch World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha vẫn là mục tiêu lớn cuối cùng mà Ronaldo khao khát chinh phục để hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.