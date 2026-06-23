Ronaldo và bài "kiểm tra" sinh tử

Bồ Đào Nha cần giành chiến thắng khi chạm trán Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24-6 (VTV3, VTV6, VTV9, VTV10) mới hy vọng đi tiếp

Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận đầu tiên bảng K World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đang tự đẩy mình vào thế khó. Cuộc đối đầu với Uzbekistan trên sân NRG (Houston, Mỹ) sẽ quyết định cơ hội tiến sâu của đội bóng từng vô địch Euro 2016.

Tấn công hay, nhưng kết thúc tệ

Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều trên cả 3 tuyến cùng giá trị đội hình thuộc nhóm cao nhất giải đấu, Bồ Đào Nha được đánh giá vượt trội so với Uzbekistan. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không còn là cuộc chơi của những cái tên hào nhoáng. Nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt thiếu sắc bén như ở trận ra quân World Cup 2026, đoàn quân HLV Roberto Martinez có thể phải trả giá đắt.

Nhìn vào các thông số chuyên môn trong trận hòa CHDC Congo, Bồ Đào Nha không hề lép vế. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ đội bóng bán đảo Iberia nhận được chỉ là một bàn thắng và một màn trình diễn bế tắc ở khâu dứt điểm.

Vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha hiện nay không nằm ở khả năng tổ chức lối chơi mà là sự thiếu hiệu quả trong những tình huống dứt điểm trước khung thành đối phương. Các tiền vệ Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Vitinha vẫn tạo ra nhiều đường chuyền sáng tạo nhưng những pha xử lý cuối cùng của Ronaldo, Neto và Leao... lại thiếu độ chính xác cần thiết.

Áp lực đè nặng Ronaldo khi Messi đã lập hat-trick bàn thắng trong ngày ra quân World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Nhiều chuyên gia bóng đá châu Âu cho rằng Bồ Đào Nha đang quá chú trọng vào việc kiểm soát bóng và phối hợp ngắn thay vì ưu tiên tính trực diện trong tấn công. Những pha đan lát đẹp mắt ở khu vực giữa sân không mang nhiều ý nghĩa nếu không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trước Uzbekistan, đội bóng nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và phản công tốc độ, Bồ Đào Nha cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Họ phải gia tăng số lần dứt điểm, tận dụng tốt hơn các tình huống cố định và tạo áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Tỉ số thua 1-3 trước Colombia có thể khiến nhiều người đánh giá thấp Uzbekistan trong lần đầu tham dự World Cup. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy đại diện Trung Á không hề lép vế đối thủ, chỉ non kém hơn đội bóng Nam Mỹ về kinh nghiệm thực chiến. Uzbekistan sở hữu những pha phản công tốc độ hai bên hành lang cánh, khả năng chuyển trạng thái ấn tượng và tinh thần thi đấu kiên cường. Nếu chủ quan hoặc tiếp tục phung phí cơ hội khi gặp đội bóng bị đánh giá yếu hơn, Ronaldo và đồng đội có thể phải đối mặt với một kết quả bất lợi khác.

Trong bối cảnh sẽ phải chạm trán Colombia - đối thủ xứng tầm - ở lượt trận cuối vòng bảng, một chiến thắng trước Uzbekistan gần như là nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành đối với Bồ Đào Nha. Chỉ có 3 điểm mới giúp Bồ Đào Nha duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Sau lượt trận đầu tiên, Colombia tạm dẫn đầu bảng K với 3 điểm. CHDC Congo và Bồ Đào Nha lần lượt xếp sau khi có cùng 1 điểm. Trong khi đó, Uzbekistan đứng cuối bảng đấu và sẽ phải chia tay World Cup 2026 nếu tiếp tục "trắng tay" ở lượt đấu thứ 2.

Ronaldo đừng tự biến mình thành "bài toán khó"

Bên cạnh những vấn đề chiến thuật, tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn vào Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, huyền thoại bóng đá thế giới tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 và mang trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Tuy nhiên, màn trình diễn của CR7 trước CHDC Congo lại gây ra nhiều tranh luận. Dù thi đấu đầy nỗ lực, Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Anh thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm nhưng thiếu tốc độ và sự sắc bén để tạo khác biệt. Một số tình huống phối hợp của Bồ Đào Nha thậm chí bị chậm nhịp vì các đồng đội ưu tiên tìm cách đưa bóng đến chân đội trưởng thay vì lựa chọn phương án tối ưu hơn.

Không thể phủ nhận Ronaldo vẫn sở hữu bản năng "săn bàn" đáng nể và kinh nghiệm trận mạc hiếm có. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi hiệu quả thực tế. Nếu không tạo ra đóng góp cụ thể bằng bàn thắng hoặc những pha kiến tạo quyết định, sự hiện diện của Ronaldo có thể trở thành gánh nặng cho toàn đội, ảnh hưởng đến lối chơi chung.

HLV Roberto Martinez đang đứng trước bài toán khó. Một mặt, ông cần tận dụng tầm ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng của Ronaldo. Mặt khác, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phải bảo đảm đội bóng vận hành theo hướng hiệu quả nhất thay vì phục vụ cho những kỷ lục cá nhân.

Trận gặp Uzbekistan có thể xem là cơ hội để Ronaldo chứng minh anh vẫn là "đầu tàu" của Bồ Đào Nha. Một bàn thắng hoặc một màn trình diễn thuyết phục sẽ giúp cựu chân sút Real Madrid, Man United lấy lại cân bằng về mặt tâm lý, xua tan những hoài nghi đang ngày càng gia tăng.

Ngược lại, nếu tiếp tục mờ nhạt, áp lực từ dư luận chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi ấy, câu hỏi về việc liệu Bồ Đào Nha có nên tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh siêu sao này hay không sẽ càng trở nên nóng bỏng.

World Cup luôn là sân khấu của những người hùng. Với Bồ Đào Nha, trận đấu với Uzbekistan là cơ hội để khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Ronaldo và đồng đội cần cải thiện hiệu quả tấn công và chứng minh vị thế bằng một chiến thắng thuyết phục.