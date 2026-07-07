Ronaldo: "Trước khi có Ronaldo, Bồ Đào Nha không có danh hiệu nào. Vô địch EURO với tôi có giá trị ngang World Cup"

Ronaldo tự hào về những cống hiến của mình cho ĐT Bồ Đào Nha.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Cristiano Ronaldo có những chia sẻ đầy cảm xúc, thậm chí để ngỏ khả năng đây cũng có thể là lần cuối anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại khu vực mixed zone sau trận đấu, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nói: "Ngày mai, tôi sẽ thức dậy với tâm thế giống như hôm nay: một lương tâm thanh thản. Tôi đã cống hiến 23 năm cho đội tuyển quốc gia và giành được 3 danh hiệu. Trước thời của Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng vô địch bất kỳ giải đấu nào."

Ronaldo cũng khẳng định chức vô địch EURO 2016 vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh. "EURO là danh hiệu quan trọng nhất. Thành thật mà nói, với tôi, chức vô địch năm 2016 có giá trị ngang với một chức vô địch World Cup".

Với Ronaldo, vô địch Euro có giá trị ngang World Cup

Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp liệu có chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha hay không, siêu sao 41 tuổi cho biết anh chưa muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào. "Tôi sẽ không đưa ra quyết định khi còn đang quá nhiều cảm xúc. Lúc này, việc tôi có tiếp tục hay không không phải điều quan trọng".

Ronaldo cũng dành những lời tri ân cho HLV Roberto Martínez, đồng thời từ chối bình luận về khả năng Jorge Jesus sẽ thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha. "Tôi rất thích làm việc với HLV Roberto. Ông ấy là một con người tuyệt vời và cũng là một HLV xuất sắc. Ông ấy đã mang về một danh hiệu cho Bồ Đào Nha và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi rất biết ơn những gì ông ấy đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha".

Khi được hỏi về Jorge Jesus, Ronaldo đáp: "Đây không phải thời điểm để nói về người sẽ đến và đó cũng không phải việc của tôi. Những người có trách nhiệm sẽ là người đưa ra quyết định".

Tú Tú.