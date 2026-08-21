Ronaldo tóc vàng bảnh bao cực cháy tuổi 41: Lộ body vạm vỡ, bắp tay "dây điện" sẵn sàng săn mốc 1.000 bàn thắng

Ronaldo khoe vóc dáng cuồn cuộn ngày trở lại tập luyện, gây sốt với mái tóc vàng bảnh bao ở tuổi 41.

Sau thời gian nghỉ ngơi và vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất của Al-Nassr, Cristiano Ronaldo đã chính thức tái xuất trên sân tập cùng các đồng đội. Sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông lẫn người hâm mộ.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn khiến tất cả phải trầm trồ trước phong độ cùng diện mạo vô cùng bảnh bao. Trở lại hội quân sau đám cưới riêng tư với Georgina Rodriguez, Ronaldo chọn cách "đổi giao diện" đầy trẻ trung bằng mái tóc nhuộm vàng nổi bật. Diện mạo mới giúp chân sút sinh năm 1985 trông năng động, như "hồi xuân" và tràn đầy năng lượng trên sân tập.

Ronaldo bảnh bao với mái tóc mới (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây ấn tượng về thần thái, Ronaldo một lần nữa khẳng định thể trạng đỉnh cao - điều vốn đã trở thành thương hiệu riêng của anh. Dưới không khí tập luyện gắt gao, tiền đạo 41 tuổi khoe trọn bắp tay săn chắc với những gân máu "dây điện" cuồn cuộn đầy ấn tượng. Nhờ chế độ sinh hoạt cùng luyện tập khắc nghiệt, cơ thể của siêu sao người Bồ Đào Nha gần như không có mỡ thừa, sẵn sàng cho những thử thách khốc liệt phía trước.

Ronaldo lộ cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 41 (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Sự trở lại cùng quyết tâm cao độ của CR7 mang đến cú hích tinh thần lớn cho Al-Nassr. Hiện tại, chân sút này đã bỏ túi 978 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và đang quyết tâm sớm cán mốc lịch sử 1.000 bàn thắng. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và lấp lửng về khả năng giải nghệ trong tương lai gần, hình ảnh sung sức trên sân tập của Ronaldo cho thấy anh vẫn là một biểu tượng bền bỉ vượt thời gian của bóng đá thế giới.