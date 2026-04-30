Ronaldo toả sáng giúp Al Nassr hạ Al Ahli: Đáp trả fan cực gắt bằng 5 chiếc cúp Champions League

Trong trận cầu tâm điểm rạng sáng nay, Al Nassr đã có một màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ đầy duyên nợ Al Ahli. Cristiano Ronaldo tiếp tục là trụ cột trong lối chơi ghi bàn thắng then chốt, góp công lớn giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli với tỷ số cách biệt 2-0.

Tuy nhiên, sức nóng của trận đấu không chỉ dừng lại ở 90 phút trên sân. Tâm điểm của truyền thông ngay lập tức đổ dồn về khu vực phỏng vấn sau trận. Tại đây, một tình huống hy hữu đã xảy ra khi các cổ động viên Al Ahli liên tục hô vang khẩu hiệu gây áp lực, nhắc nhở về lịch sử của họ với 2 chức vô địch Champions League châu Á. Đứng trước sự khiêu khích trực diện, Ronaldo không hề lúng túng. Anh nở nụ cười đầy ngạo nghễ và đáp trả ngắn gọn nhưng đầy sức nặng:

"Còn tôi, tôi có 5 Champions League!".

Con số 5 mà Ronaldo nhắc đến là một bảng thành tích vô tiền khoáng hậu của anh. Trong đó cón 1 danh hiệu cùng Manchester United (2008). 4 danh hiệu cùng Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018).

Màn đáp trả cho thấy tính cách thường thấy của Ronaldo, càng bị ghét, càng bị khiêu khích anh càng thẳng thắn đáp trả và thể hiện ở trên sân.