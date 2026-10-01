Ronaldo rút lui, đội tuyển Bồ Đào Nha trao ngay áo số 7 cho người khác

Áo số 7 đã có chủ nhân mới.

Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano đưa tin, đội tuyển Bồ Đào Nha đã trao áo số 7 cho tiền đạo Rafael Leao. Động thái này diễn ra ngay sau khi Cristiano Ronaldo rút lui khỏi đội tuyển và rời đại bản doanh. Trước đó, Leao khoác áo số 17 ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Không loại trừ khả năng, Leao sẽ ra sân với áo số 7 ngay ở trận gặp Đan Mạch (01h45 ngày 2/10, giờ Việt Nam) sắp tới. Tiền đạo 27 tuổi hiện đang khoác áo CLB Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) sau nhiều năm cống hiến cho AC Milan.

Leao và Ronaldo

Leao đã ra sân 50 trận và có 6 bàn thắng cho ĐTQG Bồ Đào Nha. Tại World Cup 2026 vừa rồi, chân sút 27 tuổi ghi 1 bàn trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan.

Về phần Ronaldo, vụ việc anh đột ngột rời khỏi đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn đang gây tranh cãi lớn. CR7 cho rằng ban huấn luyện đã thất hứa trong việc tạo điều kiện cho anh ra sân thi đấu tại Nations League.