Ronaldo rực sáng với cú đúp, Bồ Đào Nha "hủy diệt" Uzbekistan 5 sao ở World Cup 2026

Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, đưa Seleccao trở lại cuộc đua ngôi đầu bảng K World Cup 2026.

Kết quả: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Ghi bàn: Ronaldo 6', 39'; Mendes 17'; Nematov 60' (OG); Leao 87'

Ronaldo bùng nổ, dẫn dắt cơn mưa bàn thắng của Bồ Đào Nha

Sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu Uzbekistan với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, trước một đối thủ lần đầu dự World Cup, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác.

Ở tuổi 41, CR7 tiếp tục khiến người hâm mộ phải ngả mũ khi có một trận đấu xuất sắc. Không chỉ ghi hai bàn thắng, đội trưởng Bồ Đào Nha còn hoạt động vô cùng năng nổ. Anh liên tục pressing, nhiều lần gây áp lực khiến hàng thủ Uzbekistan mất bóng ngay phần sân nhà, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Ronaldo tung ra rất nhiều pha dứt điểm, từ những cú sút xa, đánh đầu cho tới các pha xâm nhập vòng cấm, đặc biệt là tình huống nhường đá phạt để Mendes ghi bàn, hay một pha phối hợp đá phạt tinh quái khác suýt giúp CR7 có bàn thắng. Tinh thần thi đấu nhiệt huyết của siêu sao mang áo số 7 truyền cảm hứng cho toàn đội, giúp Bồ Đào Nha chơi với cường độ cao trong phần lớn thời gian trận đấu.

Hai bàn thắng của Ronaldo cũng giúp anh tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup lên con số 10, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu không thể thay thế của Seleccao. Ronaldo cũng lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 VCK World Cup liên tục.

Thế trận một chiều và cơn ác mộng của Uzbekistan

Ngay từ những phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã đẩy cao đội hình, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những pha phối hợp tốc độ ở hai biên cùng khả năng luân chuyển bóng linh hoạt khiến Uzbekistan gần như chỉ biết co cụm chống đỡ.

Sau khi khai thông thế bế tắc, đội bóng của HLV Roberto Martinez càng chơi càng hưng phấn. Những bàn thắng liên tiếp xuất hiện, trong đó Ronaldo lập cú đúp còn các đồng đội cũng thay nhau ghi tên lên bảng tỷ số để hoàn tất chiến thắng đậm 5-0.

Phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan đã cố gắng chơi kỷ luật như trong trận gặp Colombia, nhưng khoảng cách trình độ quá lớn khiến đại diện châu Á không thể tạo nên bất ngờ. Họ hiếm khi tổ chức được những pha phản công đáng chú ý và gần như không gây ra sức ép đáng kể lên khung thành Bồ Đào Nha.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Uzbekistan tại World Cup 2026, sau trận thua 1-3 trước Colombia ở lượt mở màn.

Hai bộ mặt đối lập của bảng K

Nếu trận hòa trước CHDC Congo khiến người hâm mộ nghi ngờ sức mạnh của Bồ Đào Nha, thì chiến thắng hủy diệt trước Uzbekistan cho thấy Seleccao vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng K.

Điểm tích cực lớn nhất nằm ở cách Bồ Đào Nha vận hành lối chơi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay Rafael Leao đều thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều so với trận mở màn. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp họ áp đặt hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội.

Trong khi đó, Uzbekistan vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp ở sân chơi World Cup vẫn là khoảng cách lớn đối với đại diện Trung Á. Sau hai lượt trận, họ đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu không thể đánh bại CHDC Congo ở lượt cuối.

Cuộc đua bảng K vẫn rất nóng

Chiến thắng 5-0 giúp Bồ Đào Nha tạm thời có 4 điểm sau hai trận, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, cục diện bảng K vẫn chưa ngã ngũ bởi trận đấu còn lại của lượt hai giữa Colombia và CHDC Congo vẫn chưa diễn ra.

Nếu Colombia giành chiến thắng, họ sẽ có 6 điểm và sớm đoạt vé vào vòng 1/16, trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải bước vào trận quyết chiến ở lượt cuối với đội bóng Nam Mỹ.

Theo lịch thi đấu, trận Colombia gặp CHDC Congo lúc 09h00 ngày 24/6 sẽ khép lại lượt trận thứ hai của bảng K. Sau đó, lượt đấu cuối cùng sẽ diễn ra đồng thời với hai cặp đấu:

Bồ Đào Nha vs Colombia; CHDC Congo vs Uzbekistan (06h00 ngày 28/6)

Với màn trình diễn bùng nổ trước Uzbekistan và đặc biệt là phong độ chói sáng của Cristiano Ronaldo, người hâm mộ Bồ Đào Nha có quyền tin rằng Seleccao đã thực sự trở lại đúng quỹ đạo. Và nếu Ronaldo tiếp tục duy trì nguồn năng lượng đáng kinh ngạc ấy, hành trình của đội bóng áo bã trầu tại World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn rất đáng chờ đợi.