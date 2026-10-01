Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha ngay trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League.

Rạng sáng 1/10 theo giờ Việt Nam, Cristiano Ronaldo đã chính thức rời đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Quyết định này đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào một tâm bão khủng hoảng truyền thông mới, giữa lúc mâu thuẫn chuyên môn và vị thế của siêu sao 41 tuổi bị đặt dấu hỏi lớn.

Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Theo thông tin từ ESPN, vụ việc diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) sau khi HLV trưởng Jorge Jesus công khai tuyên bố Ronaldo không nằm trong kế hoạch đá chính trong trận đấu với Đan Mạch, đồng thời úp mở sử dụng Goncalo Ramos cho hàng công. Quyết định này được đưa ra sau những dấu hiệu bất ổn âm ỉ từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, trận Ronaldo phải ngồi dự bị suốt 90 phút dù trước đó được thông báo có thể ra sân.

Dù HLV Jorge Jesus sau đó đã lên tiếng phủ nhận việc tồn tại một cuộc đối đầu công khai hay việc Ronaldo từ chối tập luyện, nhà cầm quân 72 tuổi này vẫn khẳng định mọi cầu thủ đều phải tuân theo chung một nguyên tắc chọn đội hình và vị thế của CR7 không còn là bất khả xâm phạm.

Ngay sau cuộc họp báo của ban huấn luyện và buổi trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã đưa ra quyết định cứng rắn. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, chân sút kỳ cựu xác nhận việc rời khỏi đội ngũ và để lại một thông điệp gây chấn động: “ Tôi sẽ nói cho người dân Bồ Đào Nha biết sự thật về những lý do đằng sau quyết định này vào thời điểm thích hợp".

Việc chân sút đang nắm giữ kỷ lục 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 146 bàn thắng chủ động rời đi gây xôn xao toàn thế giới. Trong khi 24 cầu thủ còn lại tiếp tục bước vào trận đấu với Đan Mạch.