Ronaldo rao bán nhà

Sau hơn 3 năm ròng rã xây dựng với chi phí đội lên gấp đôi dự kiến, siêu sao Cristiano Ronaldo vừa đưa ra quyết định gây ngỡ ngàng khi rao bán ngay căn biệt thự tại Cascais (Bồ Đào Nha). Nguyên nhân đằng sau không nằm ở tài chính, mà đến từ một lý do ít ai ngờ tới.

Khởi công từ năm 2020, dự án biệt thự tại thị trấn ven biển Cascais (cách Lisbon khoảng 50km) từng được truyền thông quốc tế gọi là "cung điện" của CR7. Trên quỹ đất rộng tới 12.000 m2, tiền đạo của Al Nassr đã đổ dồn tâm huyết để biến nơi đây thành tổ ấm chính của gia đình sau khi giải nghệ.Quá trình thi công kéo dài hơn 3 năm với những yêu cầu khắt khe về kiến trúc và nội thất đã khiến chi phí xây dựng tăng vọt.

Ronaldo rao bán căn biệt thự ở Bồ Đào Nha (Ảnh: Marca)

Mức giá được đưa ra để sở hữu siêu biệt thự này là khoảng 35 triệu euro (tương đương hơn 950 tỷ đồng). Theo truyền thông Bồ Đào Nha, lý do khiến Ronaldo chấp nhận từ bỏ dự án tâm huyết này hoàn toàn nằm ở vấn đề quyền riêng tư. Dù sở hữu diện tích rộng lớn, căn biệt thự lại vướng phải một "điểm yếu" chí mạng về vị trí. Cụ thể, một câu lạc bộ golf và khu vực cưỡi ngựa giải trí lân cận có tầm nhìn trực diện vào không gian sống của gia đình Ronaldo. Điều này khiến mọi sinh hoạt cá nhân của anh và bạn gái Georgina Rodriguez khó lòng được bảo đảm tuyệt đối trước những ánh mắt tò mò của khách tham quan và giới săn tin.

Ronaldo đã đưa ra quyết định dứt khoát là bán lại toàn bộ bất động sản vừa hoàn thiện. Hiện tại, siêu sao 40 tuổi vẫn đang tập trung thi đấu tại Saudi Pro League và chưa có dấu hiệu dừng lại, vì vậy việc chưa có "nhà mới" tại quê nhà dường như không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch ngắn hạn của anh.