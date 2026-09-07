Ronaldo nhìn lén chiến thuật của đối thủ

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo nhìn lén chiến thuật đối thủ trong trận thua của Al-Nassr.

Trong thất bại của Al-Nassr trước Al-Ittihad tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) vừa qua, Cristiano Ronaldo đã trở thành tâm điểm chú ý với một khoảnh khắc đầy thú vị trên sân. Dù rất nỗ lực thi đấu để giúp đội nhà duy trì ngôi đầu bảng, siêu sao 41 tuổi vẫn không thể giúp Al-Nassr tránh khỏi trận thua 1-2.

Điểm nhấn hài hước của trận đấu diễn ra khi Ronaldo bị phát hiện đang cố ngó nghiêng, đọc lén tờ giấy ghi chú chiến thuật được chuyển cho hậu vệ Danilo Pereira bên phía Al-Ittihad. Phát hiện ra hành động của đồng đội cũ tại tuyển Bồ Đào Nha, Danilo không hề khó chịu mà đáp lại bằng sự hài hước khi chủ động giơ tờ giấy ra cho Ronaldo cùng xem. Về phần mình, chân sút của Al-Nassr chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng khi kế hoạch "xem lén" bị phát hiện.

Khoảnh khắc Ronaldo xem lén tờ giấy ghi chú chiến thuật của đối thủ (Ảnh: X)

Ronaldo nở nụ cười khi bị phát hiện (Ảnh: X)

Tuy nhiên, chung cuộc Al-Ittihad đã khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của George Ilenikhena, trong khi bàn thắng duy nhất của Al-Nassr được ghi do công của ngôi sao người Brazil Angelo Gabriel.

Thất bại này khiến Al-Nassr tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng Al-Hilal 3 điểm. Thầy trò HLV Ange Postecoglou sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới chiến thắng trong cuộc đối đầu với Abha vào giữa tuần. Về mặt cá nhân, Ronaldo hiện đã có cho mình 2 bàn thắng sau 4 lần ra sân ở mùa giải năm nay.