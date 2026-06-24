Ronaldo ngắt lời phóng viên khi bị hỏi về Messi

Khu vực phỏng vấn sau trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 bỗng nóng lên khi một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi với Cristiano Ronaldo về Lionel Messi.

Nhà báo vừa nhắc tới màn trình diễn bùng nổ của Messi trước Áo, đồng thời đề cập Kylian Mbappe, lúc này Ronaldo lập tức quay sang phóng viên khác, ra hiệu chuyển câu hỏi và nói ngắn gọn: "Câu hỏi tiếp theo".

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng không tranh luận, cũng không trả lời về cuộc đua giữa những siêu sao đang làm nóng World Cup 2026.

Phản ứng của thủ quân Bồ Đào Nha cho thấy anh không muốn bị kéo vào câu chuyện quen thuộc về Messi, nhất là trong đêm chính mình vừa tạo ra những dấu mốc mới.

Cristiano Ronaldo khi được một phóng viên hỏi về Lionel Messi.

Tiền đạo kỳ cựu 41 tuổi quay mặt đi và ra hiệu một phóng viên khác đặt câu hỏi.

Sau trận ra quân gây thất vọng để CHDC Congo cầm hoà 1-1, Ronaldo hứng chịu làn sóng nghi ngờ. Không ít ý kiến cho rằng tiền đạo 41 tuổi nên ngồi dự bị, thậm chí tính tới chuyện khép lại sự nghiệp quốc tế.

Nhưng trước Uzbekistan, Ronaldo đáp trả theo cách quen thuộc nhất ... ghi bàn.

Ronaldo lập cú đúp trong hiệp một, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha.

Pha lập công đầu tiên giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, bắt đầu từ giải năm 2006.

Cú đúp cũng nâng tổng số bàn thắng của Ronaldo tại các vòng chung kết World Cup lên 10, vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu sau 60 năm tồn tại

Lập cú đúp vào lưới Uzbekistan khi 41 tuổi 138 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hai bàn trong một trận World Cup.

Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn ở giải, chỉ sau huyền thoại Roger Milla (Cameroon) lập công trước tuyển Nga tại World Cup 1994 khi 42 tuổi 39 ngày.

Trước đó, ở trận mở màn gặp CHDC Congo, Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất không phải thủ môn đá chính tại World Cup, khi 41 tuổi 132 ngày.

Khép lại trận đấu với Uzbekistan, Ronaldo rời sân rồi hướng về máy quay truyền hình, hô lớn: "Tôi đã trở lại". Khi được hỏi về thông điệp ấy, anh đáp: "Để mọi người đừng quên".

Ngôi sao Bồ Đào Nha sau đó nhấn mạnh: "Họ nói tôi nên giải nghệ nhưng tôi vẫn ở đây. Những ồn ào bên ngoài luôn như vậy nhưng chúng tôi không thể kiểm soát. Chúng tôi tiếp tục tiến lên và đoàn kết".

Phản ứng của Ronaldo khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan hôm 24-6 (giờ Hà Nội)

HLV Roberto Martinez cũng nhìn nhận cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều năm giữa Ronaldo và Messi là động lực giúp cả hai không ngừng duy trì đỉnh cao. Theo nhà cầm quân Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn là biểu tượng, tấm gương về thái độ thi đấu và tinh thần chuyên nghiệp trong phòng thay đồ Bồ Đào Nha.

Sau hai lượt trận, Bồ Đào Nha có 4 điểm, sáng cửa đi tiếp ở bảng K. Ronaldo sẽ tiếp tục được chờ đợi ở màn đối đầu Colombia, trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng và cũng là cơ hội để anh nối dài những kỷ lục của mình tại World Cup 2026.