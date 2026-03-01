Ronaldo mưu tính bước đi chưa từng có trong sự nghiệp

Dù đang thi đấu cho Al-Nassr tại Giải Saudi Pro League của Ả Rập Saudi nhưng Ronaldo mới đây đã mạnh tay chi tiền "khủng" mua 25% cổ phần CLB Almeria.

Nắm giữ số cổ phần lớn, giúp tiền đạo 41 tuổi trở thành đồng sở hữu đội bóng đã từng nhiều lần chơi ở giải La Liga.

Không dừng lại ở vai trò nhà đầu tư, Ronaldo còn để ngỏ khả năng trực tiếp ra sân trong màu áo Almeria.

Cristiano Ronaldo trong màu áo Al-Nassr tại giải Saudi Pro League. Ảnh: AP

Trước thông tin này, Ban lãnh đạo CLB Almeria, đặc biệt là HLV Rubi đã công khai "trải thảm đỏ" chào đón Ronaldo trở lại Tây Ban Nha thi đấu, mô tả đây sẽ là điều "phi thường và rất đặc biệt".

"Với chúng tôi, đó sẽ là tin tuyệt vời" - HLV Rubi chia sẻ với truyền thông và nhấn mạnh – "Siêu sao tầm cỡ như Ronaldo, với hiểu biết toàn diện về bóng đá, có thể mang lại rất nhiều giá trị cho CLB. Đây là điều khiến cả đội bóng, thành phố và khu vực đều phấn khích".

Chiến lược gia này cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng nằm ở Ronaldo nhưng bất kỳ HLV nào của Almeria cũng sẽ chào đón anh "với vòng tay rộng mở".

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Ronaldo và các ông chủ hiện tại của CLB được xem là nền tảng cho viễn cảnh đặc biệt này.

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng vừa trở lại thi đấu sau khi vắng mặt ở một số trận do không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của Al-Nassr.

Sau khi bỏ lỡ các trận gặp Al-Riyadh và Al-Ittihad, cựu tiền đạo Man United nhanh chóng lấy lại phong độ với 4 bàn thắng trong 3 trận gần nhất, cho thấy anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Phong độ này cũng là bước chạy đà quan trọng trước thềm World Cup 2026 của CR7 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Dù từng dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai, Ronaldo khẳng định anh vẫn gắn bó với Ả Rập Saudi. "Tôi rất hạnh phúc. Tôi thuộc về Ả Rập Saudi. Đây là nơi đã chào đón tôi và gia đình rất nồng hậu. Tôi muốn tiếp tục ở đây"- anh từng chia sẻ sau "nổi loạn".

Ronaldo và các đồng đội tại Al-Nassr vẫn đang cạnh tranh chức vô địch khi chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Al-Ahli, dù thi đấu ít hơn một trận tại Saudi Pro League.

Trong khi đó, Almeria cũng đang hướng tới mục tiêu thăng hạng La Liga. Trận hòa trước Albacete giúp họ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Castellon và chỉ kém đội đầu bảng Racing Santander đúng 1 điểm.

Nếu kế hoạch trở thành cầu thủ kiêm ông chủ được hiện thực hóa, Ronaldo có thể tạo nên một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân anh.