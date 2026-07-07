Ronaldo, Modric, Neymar... một thế hệ vĩ đại lần lượt rơi nước mắt rời World Cup, chỉ còn Messi là "bức tường" quá khó để vượt qua

Cristiano Ronaldo bật khóc sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Trước đó ít ngày, Luka Modric và Neymar cũng đã nói lời chia tay World Cup. Những biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại đang lần lượt rời sân khấu lớn nhất hành tinh, nhưng giữa tất cả, Lionel Messi vẫn là cái tên duy nhất đã chạm đến đỉnh cao mà phần còn lại luôn khao khát.

Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 hôm nay không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một trận đấu. Đó còn là hồi kết cho hành trình kéo dài 20 năm của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tại sân chơi World Cup.

Ở tuổi 41, Ronaldo đã làm tất cả những gì có thể. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, tiếp tục phá thêm những cột mốc tưởng chừng không thể xô đổ. Nhưng sau tất cả những kỷ lục, chiếc cúp vàng danh giá vẫn mãi là khoảng trống lớn nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7.

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Không chỉ Ronaldo.

Chỉ vài ngày trước, Luka Modric cũng khép lại kỳ World Cup cuối cùng sau khi Croatia dừng bước. Tiền vệ thiên tài 40 tuổi từng đưa đội bóng áo caro vào chung kết năm 2018 và bán kết năm 2022, giành Quả bóng Vàng, nhưng cũng chưa bao giờ được nâng cao chiếc cúp vàng.

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Neymar cũng đã nói lời chia tay đội tuyển Brazil sau thất bại ở vòng 1/8. Suốt hơn một thập kỷ, anh là niềm hy vọng lớn nhất của Selecao, nhưng World Cup vẫn luôn là giấc mơ dang dở. Chấn thương, nước mắt và những lần lỡ hẹn đã trở thành ký ức buồn trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1992.

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Ngoài ba siêu sao kể trên, thủ môn huyền thoại 40 tuổi Manuel Neuer của ĐT Đức cũng đã khép lại hành trình World Cup 2026 trong nước mắt cùng sự bẽ bàng. Virgil van Dijk về nước cùng Hà Lan ngậm ngùi khép lại kì World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Ngôi sao số 1 ĐT Hàn Quốc Son Heung-min cũng chung số phận. Guillermo Ochoa - cùng với Ronaldo và Messi - sở hữu kỉ lục tham dự 6 kì World Cup liên tiếp, cũng đã rời giải đấu với đôi mắt đỏ ngầu, khép lại một huyền thoại của bóng đá Mexico.

World Cup 2026 vì thế giống như lời tạm biệt của cả một thế hệ vàng - những cầu thủ đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ.

Họ đều có Champions League, Ballon d'Or, những danh hiệu quốc nội, những kỷ lục vĩ đại và hàng triệu người hâm mộ. Nhưng World Cup vẫn là thước đo khắc nghiệt nhất của bóng đá.

Và khi những huyền thoại ấy lần lượt rời đi, cái tên Lionel Messi càng trở nên đặc biệt.

Năm 2022 tại Qatar, Messi hoàn tất mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong sự nghiệp khi cùng Argentina vô địch World Cup sau trận chung kết lịch sử với Pháp. Chiếc cúp vàng ấy không chỉ khép lại mọi tranh cãi về vị thế của El Pulga, mà còn vô tình tạo nên một "bức tường" quá lớn đối với những người cùng thời.

Ronaldo sở hữu nhiều Quả bóng Vàng, nhiều danh hiệu Champions League, là chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Modric từng phá vỡ sự thống trị của Messi và Ronaldo để giành Quả bóng Vàng 2018. Neymar là tài năng thiên bẩm được kỳ vọng kế thừa ngai vàng của bóng đá Brazil.

Nhưng ở sân chơi World Cup, họ đều phải dừng lại trước đỉnh cao cuối cùng.

Trong khi đó, Messi vẫn còn hiện diện tại World Cup 2026. Ở tuổi 39, anh vẫn đang cùng Argentina hướng tới hành trình bảo vệ chức vô địch. Dù có thể đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao sinh năm 1987, nhưng anh bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp với sự thanh thản mà không nhiều huyền thoại có được.

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Chiếc cúp vàng đã ở trong phòng truyền thống của Messi. Những gì còn lại chỉ là tận hưởng từng trận đấu và viết tiếp những chương cuối cùng của một sự nghiệp huyền thoại.

World Cup luôn tàn nhẫn. Không phải cầu thủ vĩ đại nào cũng trở thành nhà vô địch thế giới. Johan Cruyff, Ronaldo "béo", Roberto Baggio, Zico hay Michel Platini đều từng nếm trải điều đó theo những cách khác nhau.

Với thế hệ của Ronaldo, Modric và Neymar, câu chuyện cũng không ngoại lệ. Họ đã thay đổi bóng đá, truyền cảm hứng cho hàng triệu người và tạo nên một trong những thời kỳ rực rỡ nhất lịch sử môn thể thao vua. Nhưng khi ánh đèn World Cup dần tắt với từng người, chỉ còn Messi đứng lại trên đỉnh núi cao nhất - nơi những huyền thoại khác đã cố gắng cả sự nghiệp nhưng vẫn không thể chạm tới.