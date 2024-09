Ronaldo, Messi xứng đáng được đề cử Quả bóng vàng?

Tạp chí France Football - đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng - công bố danh sách 30 đề cử. Lần đầu tiên kể từ năm 2004, cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều không có tên.

Cả 2 siêu sao xuất sắc hàng đầu lịch sử bóng đá thế giới đều không còn ở đỉnh cao phong độ, không thi đấu tại châu Âu. Dù vậy, thành tích của họ trong mùa giải 2023-2024 không tồi, thậm chí tốt hơn một số đồng nghiệp khác được đề cử.

Thành tích của Ronaldo, Messi ra sao?

Theo dữ liệu của Transfermarkt, Ronaldo đá 45 trận, ghi 44 bàn và có 13 pha kiến tạo tại Al Nassr trong mùa giải 2023-2024. Trong tháng 8, siêu sao Bồ Đào Nha có thêm 4 bàn và 2 kiến tạo.

Không có cầu thủ nào trong danh sách đề cử, kể cả Erling Haaland (45 bàn) và Kylian Mbappe (47 bàn) chạm đến thành tích của Ronaldo. Tất nhiên, Saudi Pro League và AFC Champions League có độ khó thấp hơn rõ rệt so với các giải đấu tại châu Âu.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ở Ả Rập Xê Út.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao 39 tuổi không có bàn thắng nào tại EURO 2024. Dù vậy, anh có 7 bàn trong 4 trận trước đó ở vòng loại và các trận giao hữu.

Trong khi đó, Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2024. Đương kim Quả bóng vàng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Trong màu áo Inter Miami, siêu sao người Argentina đá 29 trận, ghi 25 bàn và có 16 đường chuyền cho đồng đội lập công.

Messi không được đề cử Quả bóng vàng.

Tiêu chí bầu chọn Quả bóng vàng là gì?

Danh hiệu Quả bóng vàng được bầu chọn hoàn toàn bởi ý kiến của các nhà báo thuộc các quốc gia có đội tuyển nằm trong top 100 thế giới. Đây là điểm khác biệt so với giải thưởng FIFA The Best (có phiếu bầu của huấn luyện viên trưởng, đội trưởng đội tuyển quốc gia và cổ động viên).

Tạp chí France Football cập nhật tiêu chí bình chọn vào năm 2022. Có 3 yếu tố chính để đánh giá sự xuất sắc của các càu thủ trong mùa giải châu Âu là màn thể hiện cá nhân, thành tích tập thể và hành vi ứng xử.

Ban đàu, Quả bóng vàng chỉ dành cho cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Dù vậy, từ năm 2007, giải thưởng mở rộng toàn cầu. Không có tiêu chí bắt buộc cầu thủ phải thi đấu cho các câu lạc bộ châu Âu mới được nhận giải.

Tuy nhiên, trong 15 năm qua, chỉ có 3 lần đề cử Quả bóng vàng có cầu thủ không thi đấu tại châu Âu. Năm 2007 có Rogerio Ceni (Sao Paulo, Brazil), Guillermo Ochoa (Club America, Mexico) và Younis Mahmoud (Al Gharafa, Iraq). Neymar được đề cử năm 2011 và 2012 khi còn khoác áo Santos.