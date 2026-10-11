Ronaldo - Messi và cái tôi của những huyền thoại

Từ đoạn kết của Messi và Ronaldo.

Khi sân khấu bóng đá đỉnh cao bước vào những chương cuối, sự khác biệt giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không còn nằm ở số danh hiệu hay các kỷ lục bàn thắng. Nó thể hiện ở cách họ quản trị cái tôi khi đối diện với tuổi tác và tập thể. Những bình luận từ cựu cầu thủ Jamie Carragher và Gary Neville trên chương trình The Overlap Daily đã phác họa trọn vẹn sự đối lập này: trong khi Messi biết cách kiểm soát bản ngã để ra đi trong sự viên mãn, Ronaldo lại vướng vào vòng xoáy của quyền lực và sự tung phụng xung quanh.

Sự đối lập giữa Messi và Ronaldo

Màn chia tay tuyển quốc gia của Messi trên sân Monumental là điểm tựa hoàn hảo cho một huyền thoại. Anh ghi bàn, kiến tạo và rời sân trong vòng tay tung hô của hàng vạn khán giả, khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng bằng trọn vẹn các danh hiệu lớn từ Copa America đến World Cup. Nhìn vào bức tranh ấy, Jamie Carragher nhận định rằng Messi chưa chắc đã là người không có cái tôi. Ở vị thế của một biểu tượng bóng đá, siêu sao người Argentina hoàn toàn có thể là một cá tính khó thỏa hiệp phía sau hậu trường. Tuy nhiên, điểm cao tay của Messi nằm ở khả năng che giấu điều đó trước công chúng, giữ cho tập thể sự êm đẹp và hướng truyền thông trọn vẹn vào thành công chung.

Trái ngược hoàn toàn, đoạn kết của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha lại nhuốm màu ồn ào. Mâu thuẫn bùng nổ với HLV Jorge Jesus khiến siêu sao này tự ý rời đội tuyển, trước khi tung ra bức tâm thư dài gần 2.000 từ chỉ trích chiến lược gia đồng hương. Hành động này phơi bày một thói quen đã định hình cả sự nghiệp của anh, mọi thứ lúc nào cũng phải xoay quanh Ronaldo. Những hành vi ấy không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh cá nhân mà còn đặt các đồng đội vào thế khó xử.

Đoạn kết khác nhau của Messi và Ronaldoo (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, phản ứng từ truyền thông càng làm lộ rõ "bẫy quyền lực" bao quanh Ronaldo. Việc các nhân vật như Piers Morgan hay Rio Ferdinand vội vàng lên tiếng bênh vực CR7 đã bị Carragher phản đối gay gắt. Cựu trung vệ Liverpool cho rằng tình bạn thân thiết đã khiến họ mất đi sự khách quan, tự biến mình thành trò cười khi cố bào chữa cho một hành động sai trái.

Cốt lõi vấn đề của Ronaldo nằm ở chính vị thế quá lớn mà anh sở hữu. Phân tích về điều này, Gary Neville nhận định rằng tài sản khổng lồ, danh tiếng đỉnh cao và vị thế bất khả xâm phạm dễ khiến một cầu thủ tin rằng họ có quyền chi phối cả HLV lẫn liên đoàn bóng đá. Đáng lo ngại hơn, môi trường xung quanh Ronaldo dường như không còn ai đủ dũng cảm để vỗ vai nhắc nhở khi anh đi lệch hướng. Ngay cả những đồng đội cũ trân trọng tài năng của anh như Neville cũng phải thừa nhận, những hành vi nông nổi này chỉ khiến người hâm mộ ngày càng khó yêu mến anh hơn.

Sự tiếc nuối còn đọng lại ở trách nhiệm với thế hệ kế cận. Ronaldo từng là cầu thủ trẻ 18 tuổi lắm tật nhiều tài, vươn lên đỉnh cao nhờ sự bao dung và rèn dũa khắc nghiệt từ Sir Alex Ferguson cùng dàn đàn anh ở Manchester United. Thế nhưng, khi đứng ở vị thế người đi trước, anh lại không truyền lại sự nhẫn nại ấy cho các đàn em.

Cái tôi mãnh liệt từng là nhiên liệu đưa Ronaldo chinh phục những đỉnh cao vô tận. Nhưng ở chặng cuối sự nghiệp, khi thiếu đi sự tiết chế tinh tế như Messi, chính cái tôi ấy lại trở thành rào cản lớn nhất, khiến đoạn kết của một biểu tượng trở nên gập gềnh thay vì trọn vẹn.