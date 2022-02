Ronaldo mất trắng 10 triệu euro vì mua nhà của ông Trump

Ronaldo đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió tại MU, không những sở hữu phong độ tệ hại, siêu sao 37 tuổi còn không gặp may trong công việc. Theo AS, Ronaldo vừa phải bán lỗ căn hộ trị giá 16 triệu euro ở Tháp Trump của cựu Tổng thống Donald Trump với giá 6,3 triệu euro, tức siêu sao người Bồ Đâò Nha chấp nhận lỗ gần 10 triệu euro cho khoản đầu tư này.

Ronaldo mua căn hộ trong Tháp Trump ở New York từ năm 2015 với mức giá 16 triệu euro, sau đó anh giao bán nó vào năm 2019. Tuy lỗ hơn nửa số tiền đầu tư, nhưng phải mất tới 3 năm Ronaldo mới tìm được chủ nhân mới cho căn hộ này.

Căn hộ của Ronaldo nằm trong tòa nhà cao cấp Trump Tower.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo cũng chính là “ông trùm” bất động sản trong giới bóng đá khi số lượng căn hộ, biệt thự và khách sạn mà ngôi sao này sở hữu có giá trị vô cùng lớn.

Sau gần 20 năm chơi bóng đỉnh cao, đến năm 2020, cầu thủ sinh năm 1985 trở thành vận động viên thể thao đầu tiên có thu nhập đạt 1 tỷ USD. Với khối tài sản khổng lồ như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chẳng ngại ngần phô trương với bộ sưu tập siêu xe, bất động sản...

Ronaldo sở hữu khối tàn sản cực khủng

Dù vậy, Ronaldo cũng gặp không ít khó khăn về khối tài sản nhà đất của mình, do các vấn đề về pháp lý và an ninh. Vào tháng 9 năm 2021, Ronaldo buộc phải chuyển nhà vì căn biệt thự mới thuê gặp các vấn đề về an ninh.

