Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức xác nhận đính hôn hôm 11/8. Mới đây cặp đôi gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau.

Trong bức ảnh, cả hai thoải mái tạo dáng trong khoang máy bay riêng, nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh nhanh chóng "bùng nổ" trên mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt thả tim và hàng trăm nghìn bình luận chúc phúc.

Điểm nhấn khiến dân tình đặc biệt chú ý chính là chiếc nhẫn kim cương khủng lấp lánh trên tay bạn gái Ronaldo. Đây chính là chiếc nhẫn mà siêu sao Bồ Đào Nha đã cầu hôn bạn gái.

Ronaldo lộ diện cùng bạn gái

Chuyện tình của Ronaldo và bạn gái vốn đã được người hâm mộ dõi theo suốt từ khi cặp đôi công khai hẹn hò. Sau nhiều sóng gió, cả hai vẫn nắm tay nhau đi qua mọi giai đoạn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Người đẹp luôn đồng hành cùng CR7 trong những khoảnh khắc quan trọng, từ trên khán đài cổ vũ cho đến việc chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ.

Việc Ronaldo chính thức cầu hôn không chỉ khiến fan toàn cầu vỡ òa, mà còn khẳng định anh đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn đời tư. Trên các diễn đàn, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận như: "Quá đẹp đôi!", "Ronaldo xứng đáng với hạnh phúc này", hay "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu!". Ở tuổi 40, khi vẫn miệt mài chinh phục những kỷ lục chưa từng có trên sân cỏ, Ronaldo nay còn sẵn sàng bước vào hành trình mới trong cuộc đời.

Nhan sắc bạn gái Ronaldo

Trở lại sử nghiệp, mới đây Cristiano Ronaldo lại khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ khi tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước Al-Taawoun ở vòng khai mạc Saudi Pro League rạng sáng 30/8. Bàn thắng từ chấm 11m không chỉ mở màn cho mùa giải mới của đội bóng Saudi Arabia, mà còn giúp siêu sao người Bồ Đào Nha chạm tới một cột mốc vĩ đại trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 24 mùa giải liên tiếp.

Ronaldo mới ghi bàn

Hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của Ronaldo bắt đầu từ mùa 2002/03 trong màu áo Sporting Lisbon. Kể từ đó, ở bất kỳ đội bóng nào, bất kỳ giải đấu nào, CR7 cũng để lại dấu ấn bằng những pha lập công. Real Madrid chứng kiến 450 bàn thắng để đời, Manchester United có 145 pha lập công trong hai giai đoạn gắn bó, Juventus cũng được CR7 "bỏ túi" 101 bàn dù chỉ thi đấu 3 mùa, và Al Nassr hiện đã chứng kiến anh ghi tới 101 bàn thắng. Đặc biệt, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo đang sở hữu 138 pha lập công, giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Con số tổng cộng gần 940 bàn thắng thực sự là một kỷ lục khiến bất kỳ ai cũng phải ngả mũ. Điều khiến người hâm mộ càng khâm phục chính là việc Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ngay cả khi đã bước sang tuổi 40. Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã giải nghệ, CR7 vẫn ra sân, gồng gánh tập thể và truyền cảm hứng cho cả đội. Khổ luyện, kỷ luật thép và khát khao chinh phục không ngừng đã biến anh thành biểu tượng "không tuổi" của bóng đá đỉnh cao.