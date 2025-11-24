Al Nassr tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại Saudi Pro League khi đánh bại Al Khaleej 4-1 rạng sáng 24/11, trong đó Cristiano Ronaldo để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm khiến cả sân vận động bùng nổ. Pha lập công ở phút bù giờ hiệp hai không chỉ khẳng định đẳng cấp vượt thời gian của CR7 mà còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau trận đấu.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về Al Nassr. Các bàn thắng của João Félix, Wesley và Sadio Mané giúp đội bóng áo vàng sớm kiểm soát kết quả. Nhưng khoảnh khắc đáng chú ý nhất lại đến ở phút 90+6, khi Ronaldo ghi bàn thứ tư cho đội nhà theo cách không thể ấn tượng hơn.

Từ quả tạt bên cánh phải, Ronaldo chọn vị trí chuẩn xác, tung người móc bóng cực nhanh, đưa bóng bay thẳng vào góc cao trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn đối phương. Tình huống xử lý đẹp mắt này khiến sân đấu như nổ tung, còn Ronaldo thì chạy về góc sân để ăn mừng bằng pha bật nhảy xoay người quen thuộc.

Pha móc bóng đẳng cấp của Ronaldo

Đây là bàn thắng thứ 954 trong sự nghiệp của CR7, đồng thời là lần thứ tư anh ghi bàn theo phong cách "móc bóng ngược" đặc trưng. Trước đó, Ronaldo từng ghi các bàn thắng tương tự cho Real Madrid trước Juventus tại Champions League 2018 và cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong hai trận đấu quốc tế.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, siêu phẩm này lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là một trong những pha xử lý đẹp nhất của Ronaldo trong vài năm trở lại đây và dự đoán nó có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho Giải Puskas nhờ kỹ thuật lẫn tính biểu tượng. Với pha lập công mang đậm dấu ấn nghệ thuật, Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 40, anh vẫn tạo ra những khoảnh khắc đẳng cấp thế giới, khiến người hâm mộ phải trầm trồ.



