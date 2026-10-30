Ronaldo lập hat-trick, chạm mốc 985 bàn thắng sự nghiệp

Ronaldo giải "cơn khát" hat-trick sau 908 ngày, Al Nassr thắng tưng bừng 5-3.

Tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick trong vòng 15 phút, Cristiano Ronaldo đã góp công lớn giúp Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 ở vòng 12 Saudi Pro League.

Màn trình diễn trên sân Al-Awwal Park là một đêm thi đấu đầy cảm xúc của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trước khi lập hat-trick, Ronaldo đã hai lần bị công nghệ và các trọng tài từ chối ăn mừng ở phút thứ 10 và phút bù giờ của hiệp một vì lỗi việt vị sít sao.

Tuy nhiên, sự ức chế sớm được giải tỏa trong hiệp hai khi tiền đạo 41 tuổi bùng nổ mạnh mẽ. Phút 66, nhận đường chuyền dọn cỗ từ João Félix, Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số cá nhân. Chỉ 6 phút sau, bộ đôi người Bồ Đào Nha tiếp tục tái hiện sự phối hợp ăn ý khi Félix tạt bóng chuẩn xác để CR7 bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đến phút 81, siêu sao mang áo số 7 hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp sau pha kiến tạo thuận lợi của Sadio Mané.

Ronaldo lập hat-trick (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Cú hat-trick vào lưới Al Kholood mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây là cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, đồng thời là lần đầu tiên CR7 ghi từ ba bàn trở lên trong một trận đấu cho Al Nassr kể từ tháng 5/2024 - chấm dứt chuỗi 908 ngày chờ đợi.

Thắng lợi này không chỉ nâng tổng thành tích sự nghiệp của Ronaldo lên con số 985 bàn thắng, tiến sát cột mốc lịch sử 1.000 bàn. Trước đó, anh cũng vừa vượt qua nhiều huyền thoại để được người hâm mộ bình chọn là chủ nhân danh hiệu "Quả Bóng Vàng hay nhất mọi thời đại" (phiên bản mùa giải 2007-2008) trong cuộc khảo sát của tạp chí France Football.