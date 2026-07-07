Ronaldo lầm lũi bước vào đường hầm khiến fan đau lòng, bóng lưng số 7 cứ thế khuất dần

Khoảnh khắc Ronaldo bước vào đường hầm khiến fan đau lòng.

Hãy nhìn vào khoảnh khắc kết thúc của Ronaldo: Bóng lưng ấy, bóng lưng buồn đang lầm lũi đi vào đường hầm và người đàn ông ấy đã chính thức khép lại một kỷ nguyên huy hoàng. Chỉ tiếc là đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn chưa thể một lần đứng trên đỉnh thế giới.

Dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động, chiếc áo số 7 quen thuộc cứ thế xa dần rồi khuất bóng vào khoảng tối sâu thẳm của đường hầm. Không một lần ngoảnh lại, không còn một cơ hội để sửa sai. Bờ vai từng gánh vác kỳ vọng của cả một dân tộc suốt hai mươi năm qua, rạng sáng nay dường như trĩu nặng trước sự nghiệt ngã của thời gian và một giấc mơ vừa tan vỡ. Khi chiếc bóng ấy khuất dạng, một tiếng thở dài của lịch sử vang lên: Kỷ nguyên mang tên Ronaldo tại sân chơi World Cup đã chính thức hạ màn sau trận Bồ Đào Nha thua 0-1 Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ronaldo bước vào đường hầm, chính thức khép lại kỳ World Cup cuối cùng (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Ảnh: Getty

(Ảnh: BR Football)

Nhìn lại hành trình, từ chàng trai 21 tuổi đầy tranh cãi tại mùa hè Đức 2006 đến "lão tướng" phong trần của năm 2026. Ronaldo rời giải với một kỷ lục vô tiền bền bỉ chinh chiến qua 6 kỳ World Cup và ghi bàn ở 6 kỳ liên tiếp.

Ronaldo không còn bất cứ điều gì phải chứng minh với thế giới. Chỉ là, định mệnh đã từ chối anh một cái kết viên mãn theo kiểu cổ tích. Ronaldo chính thức khép lại 6 kỳ World Cup của mình với không chiếc cúp vàng.