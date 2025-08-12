Ronaldo là siêu sao duy nhất nói “không” với hình xăm, lý do khiến cả thế giới nể phục

Trong làng bóng đá hiện đại, hình xăm đã trở thành "món trang sức" không thể thiếu của nhiều ngôi sao. Từ những biểu tượng may mắn, lời nhắc nhở về gia đình, cho đến kỷ niệm chiến thắng... tất cả đều được các cầu thủ khắc lên da. Nhưng giữa dàn sao sở hữu những "bức tranh sống" ấy, Cristiano Ronaldo lại là trường hợp hiếm hoi sạch bóng mực.

Ronaldo không có hình xăm

Nhiều người từng nghĩ Ronaldo không xăm vì ngại đau hay muốn giữ hình ảnh "sạch sẽ". Nhưng sự thật lại khiến người hâm mộ xúc động. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhiều lần khẳng định, anh từ chối xăm để có thể thường xuyên hiến máu và hiến tủy xương. Theo khuyến cáo y tế, những người mới xăm sẽ phải đợi ít nhất 4-6 tháng mới đủ điều kiện hiến máu để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Ronaldo không muốn bất kỳ khoảng thời gian gián đoạn nào làm gián đoạn việc giúp đỡ người khác.

"Tôi đã chứng kiến một người bạn cần hiến tủy để cứu con trai. Từ đó, tôi biết mình phải làm điều tương tự cho những người khác. Xăm hình có thể chờ, nhưng sự sống của ai đó thì không", CR7 từng chia sẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi con trai của đồng đội Carlos Martins (đội tuyển Bồ Đào Nha) mắc bệnh bạch cầu và cần ghép tủy xương khẩn cấp. Ronaldo khi đó đã lập tức đăng ký trở thành người hiến tủy, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng tham gia. Kể từ đó, anh duy trì thói quen hiến máu đều đặn, coi đây là một phần trách nhiệm xã hội của bản thân.

Ronaldo không xăm hình để hiến máu

Trong khi nhiều đồng nghiệp dùng hình xăm để thể hiện câu chuyện đời mình, Ronaldo chọn cách "xăm" câu chuyện đó vào trái tim người hâm mộ thông qua những hành động ý nghĩa và thành tích trên sân. Không cần những họa tiết cầu kỳ, hình ảnh CR7 trên sân cỏ cùng những lần xuất hiện tại các sự kiện hiến máu đã đủ để khắc sâu trong tâm trí công chúng.

Hành động này cũng vô tình trở thành điểm nhấn thương hiệu cá nhân giúp Ronaldo là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và nhân văn. Nó khiến anh nổi bật theo cách không ai có thể sao chép vừa mạnh mẽ, vừa giản dị, vừa giàu lòng trắc ẩn.

Không chỉ nói không với hình xăm, Ronaldo còn nổi tiếng với chế độ sinh hoạt gần như "hoàn hảo" từ không rượu bia, không thuốc lá, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống khoa học và tập luyện cường độ cao. Chính sự kỷ luật tuyệt đối này đã giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn gây ấn tượng với phong độ cực tốt tại giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia. Body săn chắc cuồn cuộn vẫn gây sốt mạng xã hội mỗi khi xuất hiện.

Trong màu áo Al-Nassr mùa giải 2024/25, CR7 dẫn đầu danh sách vua phá lưới Saudi Pro League với 25 bàn sau 30 trận, đạt hiệu suất 0,86 bàn mỗi 90 phút và cán mốc 935 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh ghi bàn đều đặn ở cả giải quốc nội lẫn các đấu trường cúp, nhiều lần cứu Al-Nassr thoát thua nhờ những pha lập công quyết định. Dù đội bóng khép lại mùa giải trắng tay, Ronaldo vẫn được xem là ngôi sao sáng nhất và đã gia hạn hợp đồng đến năm 2027, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài.