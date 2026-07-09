Ronaldo khiến FIFA thất thu sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026

Bồ Đào Nha bị loại từ vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình cuối cùng của Ronaldo, mà còn khiến FIFA mất đi “thỏi nam châm” thương mại lớn nhất.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 đã chính thức khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Sau trận đấu, siêu sao 41 tuổi xác nhận World Cup 2026 là lần cuối cùng anh góp mặt ở sân chơi số một của bóng đá thế giới.

Việc Bồ Đào Nha sớm bị loại không chỉ để lại nỗi tiếc nuối với người hâm mộ mà còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể về mặt thương mại đối với FIFA. Trong nhiều năm qua, Ronaldo luôn là một trong những gương mặt có sức hút lớn nhất của bóng đá thế giới, giúp các giải đấu mà anh tham dự gia tăng đáng kể lượng khán giả, doanh thu bán vé và sức nóng trên các nền tảng số.

Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị biểu tượng của mình. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, đồng thời ghi thêm ba bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình cuối cùng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những trận đấu có sự hiện diện của Ronaldo luôn thu hút lượng lớn khán giả trên khán đài. Hình ảnh người hâm mộ mặc áo số 7, giương cao biểu ngữ và chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng của CR7 đã trở thành một phần đặc biệt của World Cup 2026. Chính vì vậy, việc siêu sao người Bồ Đào Nha rời giải đấu sớm đồng nghĩa FIFA cũng mất đi một trong những nhân tố có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông và thương mại mạnh mẽ nhất.

World Cup 2026 cũng đánh dấu hồi kết cho một chương đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Kể từ lần đầu dự World Cup năm 2006, Ronaldo đã trải qua sáu kỳ ngày hội bóng đá thế giới liên tiếp, ghi dấu ấn bằng những kỷ lục và khoảnh khắc đáng nhớ. Dù chưa từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng góp mặt ở sân chơi này.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại, Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn: “Obrigado todos” (Cảm ơn tất cả). Hai từ ngắn ngủi ấy được xem như lời tri ân của CR7 dành cho người hâm mộ sau hành trình World Cup kéo dài suốt hai thập kỷ.

World Cup 2030 sẽ được đồng tổ chức bởi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco. Tuy nhiên, ngày hội bóng đá trên bán đảo Iberia sẽ diễn ra mà không còn Ronaldo trên sân cỏ. Với FIFA, đó không chỉ là sự chia tay của một huyền thoại, mà còn là lời tạm biệt với một trong những “cỗ máy hút khán giả” và tạo doanh thu hiệu quả nhất trong lịch sử World Cup.