Ronaldo, Haaland và các ngôi sao bóng đá tưng bừng đón Giáng sinh

Các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, Marcus Rashford, Alisson Becker , Thiago Silva … đã chia sẻ cách họ đón Giáng sinh cùng những người thân yêu.
Hình ảnh siêu sao Cristiano Ronaldo cùng hôn thê Georgina Rodriguez và các con mừng Giáng sinh trong đồ bộ. Ảnh: The Sun
Erling Haaland dịp này đã cùng bạn gái Isabel về quê nhà Na Uy nghỉ lễ. Tiền đạo Man City hoá trang thành ông già Noel vác một bao đầy quà rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh". Ảnh: The Sun
Tiền đạo Robert Lewandowski khoe ảnh chụp cùng gia đình trên ghế sofa, tất cả đều mặc đồ đồng bộ với áo và quần họa tiết kẻ ca-rô màu đỏ. Ảnh: Theo nguồn đăng tải gốc
Cựu trung vệ Chelsea Thiago Silva chọn phong cách giản dị với áo đen và quần short xám khi chụp ảnh cùng gia đình trước cây thông Noel khổng lồ. Ảnh: Instagram/ThiagoSilva
Tương tự, thủ môn Liverpool Alisson Becker xuất hiện trong chiếc áo polo trắng bên cạnh vợ và các con. Ảnh: Instagram/Alisson
Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Man City cũng làm điều tương tự khi rạng rỡ bên con nhỏ và bạn đời. Ảnh: Instagram / GianluigiDonnarumma
Thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich được nhìn thấy mặc quần short đứng trên bãi biển cạnh một cây thông Noel. Ảnh: Instagram/ManuelNeuer
Tiền đạo Marcus Rashford với hình ảnh đang trang trí cây thông Noel vào đêm Giáng sinh. Ảnh: Ảnh: Instagram/MarcusRashford
Cựu ngôi sao Man Utd Jesse Lingard cũng tạo dáng bên cây thông Noel khi hoà chung vào không khí Giáng sinh. Ảnh: Instagram/JesseLingard
Ngôi sao bóng đá Anh Morgan Gibbs White cười tươi bên bà xã Britney De Villiers cùng các con và phía sau họ là cây thông Noel, cạnh có dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh". Ảnh: Instagram/MorganGibbsWhite
Hậu vệ tuyển Tây Ban Nha và CLB Chelsea Marc Cucurella và gia đình cũng hưởng ứng không khí đón Giáng sinh. Ảnh: Instagram/MarcCucurella
Tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid đón Giáng sinh cùng bạn gái mới Virginia Fonseca. Khung cảnh phía sau họ là cây thông Noel khổng lồ được trang trí bằng những chú gấu bông. Ảnh: Instagram/VirginaFonseca
Tiền đạo Raphinha của Barcelona cũng rạng rỡ bên gia đình trong bức ảnh Giáng sinh. Ảnh: Instagram/Raphinha