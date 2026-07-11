Ronaldo giải nghệ, làm HLV tuyển Bồ Đào Nha chỉ là vấn đề thời gian

Huyền thoại Alan Shearer khẳng định Ronaldo sẽ dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Sau chiến dịch World Cup 2026 đầy thăng trầm, siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo đang đứng trước những ngã rẽ lớn của sự nghiệp. Nhiều chuyên gia bóng đá Anh nhận định, việc CR7 bước thẳng vào cabin huấn luyện để dẫn dắt đội tuyển quê hương chỉ còn là câu chuyện sớm muộn.

Hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup năm nay đã khép lại một cách đầy tiếc nuối sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, đây là một giải đấu mang lại nhiều cảm xúc hỗn độn. Ở tuổi 41, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng vẫn được HLV Roberto Martinez trao trọn niềm tin khi đá chính ở vị trí tiền đạo cắm và chỉ bỏ lỡ vỏn vẹn 9 phút thi đấu trong suốt chiến dịch. Dù đã bỏ túi 3 pha lập công sau 5 trận, màn trình diễn tổng thể của chân sút huyền thoại này vẫn không thể khỏa lấp được gánh nặng của tuổi tác.

Ronaldo đã chia tay World Cup 2026 và xác nhận đây là World Cup cuối cùng (Ảnh: Getty)

Sự sa sút về mặt tầm ảnh hưởng của Ronaldo trên sân đang dấy lên những hoài nghi lớn về tương lai của anh tại màu áo ĐTQG. Hiện tại, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc có tiếp tục cống hiến cho "Selecao châu Âu" hay không, dù trước đó anh từng ẩn ý về mục tiêu góp mặt tại kỳ Euro 2028.

Tuy nhiên, bất chấp việc CR7 quyết định treo giày ở thời điểm nào, giới chuyên môn tin rằng anh đã sẵn sàng cho một chương mới đầy vinh quang trên băng ghế chỉ đạo. Chia sẻ với truyền thông, huyền thoại Ngoại hạng Anh Alan Shearer khẳng định, việc Ronaldo chuyển dịch sang công tác huấn luyện và tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia là điều gần như chắc chắn xảy ra.

"Chúng ta đang nói về một tượng đài, một người đã xô đổ mọi giới hạn của bóng đá thế giới bằng sự tận hiến và khát khao không ngừng nghỉ," cựu tiền đạo Alan Shearer nhận định. "Tuy nhiên, góc nhìn của tôi luôn là: hãy rời sân khấu khi khán giả vẫn còn đang khao khát được chứng kiến bạn chơi bóng. Giải đấu năm nay dường như là một nấc thang quá tầm đối với cả Ronaldo lẫn tập thể Bồ Đào Nha".

Cựu danh thủ người Anh cũng thẳng thắn chỉ ra bài toán nan giải mà người kế nhiệm tại tuyển Bồ Đào Nha phải đối mặt nếu Ronaldo tiếp tục thi đấu: "Martinez đã quá thỏa hiệp khi không dám thay Ronaldo ra trong trận gặp Tây Ban Nha, ngay cả khi đội bóng đang bế tắc và cần một làn gió mới. Nếu cậu ấy không giải nghệ, bất kỳ tiền đạo nào khác hay bất kỳ HLV nào lên thay cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ cái bóng của cậu ấy. Tôi không rõ kế hoạch cụ thể của Ronaldo, nhưng nếu cậu ấy muốn chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Bồ Đào Nha sau khi giải nghệ, việc cậu ấy được trao cơ hội đó chỉ còn là vấn đề thời gian".

Alan Shearer cho rằng Ronaldo sẽ làm HLV Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Biến động ở thượng tầng bóng đá Bồ Đào Nha đang diễn ra nhanh chóng ngay sau thất bại tại World Cup. Chiến lược gia Roberto Martinez đã chính thức đệ đơn từ chức và thay thế bằng huấn luyện viên kỳ cựu Jorge Jesus.

Dù vậy, với tầm ảnh hưởng mang tính biểu tượng và tiếng nói tuyệt đối trong phòng thay đồ, Cristiano Ronaldo vẫn được xem là "vị vua không vương miện" của bóng đá nước nhà. Việc anh tái xuất trên cương vị thuyền trưởng ĐTQG trong tương lai không chỉ là mong muốn của người hâm mộ, mà còn là kịch bản hoàn hảo cho một trong những di sản vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.