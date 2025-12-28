Ronaldo ghi cú đúp, Al Nassr lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp

Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood với tỷ số 3-0.

Ronaldo mở tỷ số ở phút 31 với pha dứt điểm cận thành sau quả phạt góc, và ghi thêm một bàn thắng bằng gót chân ngoạn mục ở phút bù giờ hiệp một, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 12 bàn trong mùa này. Ronaldo đáng tiếc thấy bàn thắng thứ 3 bị từ chối vì lỗi việt vị ở phút 65, vì vậy vẫn anh chưa ghi được hat-trick nào trong mùa giải mới - chính xác hơn anh chưa ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu kể từ ngày 4-5-2024.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với đồng đội Joao Felix, người đã ấn định chiến thắng với bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp 2. Ghi 12 bàn thắng trong 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải là thành tích tốt thứ 2 trong sự nghiệp của siêu sao 40 tuổi này - bằng kỷ lục 12 bàn thắng trong 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2020-2021 khi anh còn thi đấu cho Juventus tại Serie A. Thành tích tốt nhất của Ronaldo trong 10 trận đấu đầu tiên của một mùa giải là vào mùa 2014-2015 khi anh ghi được 18 bàn thắng cho Real Madrid tại La Liga.

Ronaldo hiện đã ghi bàn trong trận đấu thứ 8 liên tiếp tại Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia - là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất của anh kể từ mùa giải 2019-2020 với Juventus, khi anh ghi bàn trong 11 trận liên tiếp. Trong khi bàn thắng thứ 2 cho Al Nassr vào thứ Bảy là bàn thắng thứ 40 trong năm nay của Ronaldo cho CLB và đội tuyển quốc gia, một cột mốc mà anh đã đạt được 14 lần trong sự nghiệp huyền thoại của mình - bao gồm cả 3 năm liên tiếp gần đây.

Al Nassr thiết lập kỷ lục khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu với 10 trận thắng liên tiếp.

Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã ghi bàn thắng thứ 956 trong sự nghiệp, có nghĩa là anh chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng thần kỳ 44 bàn nữa. Theo thống kê của ESPN thì Ronaldo - người hiện đã là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá quốc tế với 143 bàn thắng sau 225 trận đấu - đạt tỷ lệ 0,74 bàn/trận, khi ghi 956 bàn sau 1.297 trận.

Chiến thắng này giúp Al Nassr giữ vững vị trí đầu bảng với 30 điểm sau 10 vòng đấu, hơn 4 điểm so với đội xếp sau là Al Hilal. Với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, Al Nassr đã vượt qua kỷ lục khởi đầu tốt nhất trước đó trong lịch sử giải đấu - 9 trận thắng liên tiếp của Al Hilal ở mùa giải 2018-2019 dưới thời HLV người Bồ Đào Nha Jorge Jesus, người hiện đang dẫn dắt chính Al Nassr.