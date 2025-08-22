Ronaldo gây tranh cãi với màn cầu hôn xa xỉ bậc nhất thế giới

Cristiano Ronaldo – siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha mới đây đã chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez. Tuy nhiên,ngoài nhận về những lời chúc phúc, màn cầu hôn lại tạo ra làn sóng tranh luận khi chiếc nhẫn Ronaldo trao tặng được cho là quá phô trương, thậm chí bị chê phô trương.

Nhẫn cầu hôn của Ronaldo gây tranh cãi

Chiếc nhẫn gây "choáng"

Theo các chuyên gia trang sức quốc tế, Ronaldo đã chọn một chiếc nhẫn kim cương phong cách cocktail với thiết kế ba viên đá. Ở trung tâm là viên kim cương oval-cut khổng lồ, nặng khoảng 30–40 carat, đi kèm hai viên phụ nhỏ mỗi viên khoảng 1 carat. Tổng trọng lượng rơi vào khoảng 37 carat, một con số hiếm thấy trong giới nhẫn cầu hôn.

Không chỉ to về kích thước, viên kim cương chính còn đạt chuẩn màu sắc từ D–F, tức là thuộc hàng trong suốt tinh khiết nhất. Độ tinh khiết có thể đạt mức "flawless", không tỳ vết khiến giá trị chiếc nhẫn tăng vọt. Phần khung được chế tác từ bạch kim hoặc vàng trắng, áp dụng kỹ thuật double-claw prong để giữ chắc viên đá nặng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Các chuyên gia ước tính giá trị chiếc nhẫn dao động từ 4–5 triệu USD (tương đương hơn 120 tỉ đồng). Đa phần đều đồng thuận rằng đây là một trong những chiếc nhẫn cầu hôn đắt giá nhất giới bóng đá.

Tuy nhiên, chuyên gia trang sức người Tây Ban Nha Juan Garcia Sanchez lại có góc nhìn khác về chiếc nhẫn bạc triệu của Ronaldo. Trả lời Corriere dello Sport, ông cho rằng món trang sức này "không đạt chuẩn của một chiếc nhẫn đính hôn" bởi kích thước quá khổ. Theo ước tính, viên kim cương trung tâm có thể nặng tới 40 carat, phù hợp để gắn trên vòng cổ hơn là để làm nhẫn.

"Chiếc nhẫn này quá lớn và nặng, khiến người đeo khó cử động ngón tay một cách thoải mái. Chỉ có phần khung nhẫn là hoàn hảo, còn lại thì không ổn," Sanchez nhận xét. Ông cũng nhấn mạnh rằng về bản chất, đây là một dạng nhẫn cocktail thường được dùng trong các buổi tiệc sang trọng nhằm gây chú ý, chứ không phải trang sức mang ý nghĩa gắn kết tình yêu và được đeo hàng ngày.

Cận cảnh chiếc nhẫn cầu hôn

Phản ứng trái chiều

Ngay khi hình ảnh chiếc nhẫn xuất hiện, mạng xã hội lập tức "nổ tung". Nhiều người hâm mộ tỏ ra trầm trồ trước độ giàu có và chịu chi của Ronaldo, coi đây là minh chứng cho tình yêu bền chặt suốt gần một thập kỷ bên Georgina.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng chiếc nhẫn quá khổ, nặng nề và khó sử dụng trong đời sống thường ngày. Trên diễn đàn Reddit, một người bình luận mỉa mai: "Đây giống như một cái nắm cửa hơn là nhẫn, thật sự quá lố." Một số khác đùa rằng Georgina sẽ gặp khó khăn ngay cả khi cầm điện thoại hay làm việc nhà với "cục đá" khổng lồ trên tay.

Bạn gái Ronaldo hạnh phúc với màn cầu hôn của nửa kia

Chuyện tình Ronaldo – Georgina

Ronaldo và Georgina Rodríguez quen nhau năm 2016 tại một cửa hàng thời trang, nơi cô khi ấy làm nhân viên bán hàng. Từ một cô gái bình thường, Georgina nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu nhờ mối tình với CR7. Hiện tại, cô sở hữu hơn 64 triệu lượt theo dõi trên Instagram, tham gia nhiều show truyền hình và được đánh giá là một trong những WAG quyền lực nhất thế giới bóng đá.

Cặp đôi đã có với nhau hai cô con gái, Alana Martina (2017) và Bella Esmeralda (2022). Ronaldo nhiều lần khẳng định Georgina là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.