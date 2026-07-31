Ronaldo để lộ nhẫn kim cương đôi với Georgina, dấy lên tin đồn bí mật làm đám cưới thứ 7 tuần này?

Ronaldo xuất hiện với nhẫn kim cương đôi cùng Georgina Rodriguez.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo mới đây đã làm bùng lên tin đồn về một đám cưới cận kề sau khi lộ diện với chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Đáng chú ý, siêu sao Bồ Đào Nha đeo nhẫn thiết kế hoàn toàn tương đồng với chiếc anh từng trao cho vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Theo ghi nhận từ ống kính truyền thông, huyền thoại bóng đá 42 tuổi người Bồ Đào Nha và Georgina đều đeo những chiếc nhẫn đắt giá, lấp lánh khi cùng nhau bước lên một chiếc du thuyền sang trọng trong kỳ nghỉ tại đảo Majorca.

Theo truyền thông địa phương, CR7 và hôn thê dự định sẽ chính thức tiến vào lễ đường ngay trong thứ 7 tuần này ngày 1/8. Một dẫn chương trình truyền hình nội địa còn hé lộ buổi lễ riêng tư sẽ được cử hành tại biệt thự lịch sử Quinta da Regaleira thuộc Sintra, Bồ Đào Nha. Dù vậy, thông tin này vẫn gây ra nhiều nghi vấn khi địa điểm nổi tiếng trên được ghi nhận vẫn mở cửa đón khách tham quan trong suốt dịp cuối tuần.

Ronaldo và bạn gái cùng đeo nhẫn kim cương (Ảnh: Splash)

Cận cảnh chiếc nhẫn của Ronaldo (Ảnh: Splash)

Chiếc nhẫn của bạn gái Ronaldo (Ảnh: Splash)

Trước đó, chân sút huyền thoại từng không ít lần cởi mở về kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi kỳ World Cup khép lại. Trong cuộc phỏng vấn gây chú ý với nhà báo Piers Morgan, anh từng thổ lộ mong muốn được bước vào lễ đường cùng chiếc cúp vô địch thế giới.

Bên cạnh đó, Ronaldo khẳng định Georgina là người phụ nữ duy nhất khiến anh muốn gác lại cuộc sống độc thân để xây dựng một mái ấm gia đình trọn vẹn: "Tôi sẽ kết hôn với cô ấy vì tin rằng đây là thời điểm thích hợp. Không chỉ vì cô ấy là mẹ của các con tôi, mà quan trọng nhất, cô ấy là người tôi yêu thương nhất trên đời".

Chuyện tình của Ronaldo và Georgina

Chuyện tình giữa siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez vẫn luôn được truyền thông quốc tế ví như một "câu chuyện cổ tích đời thực" giữa thế giới hiện đại. Định mệnh bắt đầu vào năm 2016 tại Madrid, khi Georgina còn là một cô gái 22 tuổi làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng thời trang Gucci với mức lương khiêm tốn. Cuộc gặp gỡ tình cờ với tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ngay lập tức thắp lên thứ tình cảm mà cả hai sau này mô tả là "tiếng sét ái tình". Sự chú ý dồn dập từ công chúng nhanh chóng khiến Georgina phải nghỉ việc vì áp lực truyền thông, nhưng đó cũng là lúc cô chính thức bước chân vào cuộc sống của một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử. Đầu năm 2017, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ tại Lễ trao giải FIFA Football Awards, mở ra một hành trình gắn kết bền chặt cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Ronaldo và bạn gái gắn bó bền chặt (Ảnh: IGNV)

Không chỉ dừng lại ở một mối tình kiều nữ - đại gia thông thường, Georgina nhanh chóng chứng minh vai trò là hậu phương vững chắc và là ngọn lửa giữ ấm cho gia đình đông đúc của Ronaldo. Cô dành trọn tình cảm chăm sóc các con riêng của anh Cristiano Jr. cùng cặp song sinh Eva và Mateo trước khi họ chào đón con chung đầu lòng Alana Martina vào cuối năm 2017 và bé Bella Esmeralda vào năm 2022.

Tình yêu của họ cũng trải qua những thử thách nghiệt ngã, đỉnh điểm là nỗi đau mất đi một trong hai bé thuộc cặp song sinh vào năm 2022. Song hành cùng thành công của Ronaldo qua các mảng màu áo từ Real Madrid, Juventus, Manchester United đến Al Nassr, Georgina cũng vươn lên trở thành một người mẫu, doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế đắt giá. Sự thấu hiểu, đồng điệu và sẻ chia đã biến họ thành một trong những cặp đôi quyền lực và bền chặt nhất thế giới thể thao.