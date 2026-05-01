Ronaldo đáp trả cực gắt đồng nghiệp: Đừng đổ lỗi

Căng thẳng tại giải Vô địch Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League) đã bị đẩy lên đỉnh điểm sau trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ahli. Không còn là những tranh chấp thuần túy trên sân cỏ, tâm điểm của truyền thông quốc tế hiện đang đổ dồn vào cuộc đấu khẩu trực diện giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và trung vệ Merih Demiral.

Mọi chuyện bắt đầu khi Merih Demiral, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Al Ahli, công khai chỉ trích công tác điều hành giải đấu. Sau thất bại sát nút trước Al Nassr, Demiral không ngần ngại tố cáo ban tổ chức đang cố tình “dọn đường” cho đội bóng của Ronaldo lên ngôi vương.

“Mùa nào cũng vậy, dường như có một thế lực đang cố ý thúc đẩy để Al Nassr vô địch. Từ các quyết định của trọng tài đến những sự sắp xếp khác, mọi thứ đều thiếu tính minh bạch,” Demiral bức xúc phát biểu, làm dấy lên những hoài nghi về tính công bằng của giải đấu.

Cristiano Ronaldo đã ngay lập tức lên tiếng trong cuộc phỏng vấn sau trận. Thay vì giải thích về các tình huống cụ thể, CR7 chọn cách tấn công trực diện vào thái độ thiếu chuyên nghiệp của một bộ phận cầu thủ tại giải đấu.

Siêu sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn nhận định: “Tôi đang thấy quá nhiều điều tiêu cực ở cái giải đấu này. Rất nhiều cầu thủ dành thời gian để phàn nàn, chỉ trích trọng tài và đăng tải những thông tin độc hại trên mạng xã hội”.

Ronaldo không ngần ngại lên tiếng khi bị nói được thiên vị (Ảnh: FBNV)

Ronaldo nhấn mạnh rằng việc đổ lỗi cho ngoại cảnh không nằm trong mục tiêu phát triển của bóng đá Saudi Arabia: “Đó không phải là mục tiêu của Saudi Pro League. Chúng ta cần phải dừng lại điều này ngay lập tức. Nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những giải đấu hàng đầu châu Âu, chúng ta phải hành xử như chuyên nghiệp".

Động thái của Ronaldo được tờ Marca và giới chuyên môn đánh giá là một nỗ lực “dẹp loạn” trên cương vị đại sứ hình ảnh của giải đấu. Ở tuổi 41, CR7 không chỉ chiến đấu vì danh hiệu mà còn đang nỗ lực bảo vệ uy tín cho môi trường bóng đá mà anh đã đặt niềm tin.

Phản ứng của Ronaldo diễn ra trong bối cảnh anh đang tiến rất gần đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp. Tính đến cuối tháng 4/2026, tiền đạo của Al Nassr vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Saudi Pro League.