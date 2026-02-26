Ronaldo dạo này thế nào?

Sau giai đoạn đầy biến động với những lùm xùm liên quan đến sự cố đình công, Cristiano Ronaldo đã đưa ra câu trả lời đanh thép nhất trên sân cỏ. Trong trận đại thắng 5-0 của Al Nassr trước Al Najma tại vòng 23 Saudi Pro League rạng sáng ngày 26/2, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 7 phút để điền tên mình lên bảng tỷ số bằng một cú sút phạt đền quyết đoán.

Đây không chỉ là bàn thắng mở màn giúp đội nhà giải tỏa áp lực, mà còn đánh dấu chuỗi phong độ thăng hoa của CR7 với 4 pha lập công chỉ trong 3 trận gần nhất. Không dừng lại ở đó, trước khi rời sân ở phút 57 để dưỡng sức, anh còn kịp để lại dấu giày với đường kiến tạo dọn cỗ cho Sadio Mane, nâng tổng số đường chuyền dọn cỗ trong sự nghiệp lên con số 306.

Ronaldo vẫn khẳng định đẳng cấp với phong độ ghi bàn (Ảnh: FBNV)

Những con số "không tưởng" ở tuổi 41

Nhìn vào hiệu suất của Ronaldo, ít ai tin rằng anh đã bước sang tuổi 41. Tính riêng mùa giải này, thủ quân của Al Nassr đã góp dấu giày vào 26 bàn thắng sau 25 lần ra sân (bao gồm 22 bàn và 4 kiến tạo). Sự ổn định đáng kinh ngạc này không chỉ đến từ bản năng sát thủ mà còn từ nền tảng thể lực "không tuổi". Hình ảnh cơ bắp săn chắc được anh chia sẻ gần đây đã gây bão mạng xã hội, minh chứng cho kỷ luật tập luyện khắc nghiệt để duy trì đỉnh cao.

Chiến thắng này cũng giúp Al Nassr củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 58 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với đối thủ bám đuổi Al Ahli. Trong bối cảnh đội bóng cần sự tập trung tối đa cho cuộc đua vô địch, sự tỏa sáng của Ronaldo chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Mục tiêu vĩ đại nhất sự nghiệp của Ronaldo đang dần trở thành hiện thực. Với pha lập công vào lưới Al Najma, CR7 đã chính thức cán mốc 965 bàn thắng trong các trận đấu chính thức.