Ronaldo cưới cô gái nhà nghèo, đám cưới được mong chờ nhất năm 2026

Sau gần một thập kỷ bên nhau với biết bao thăng trầm, cuối cùng "cú sút" quan trọng nhất cuộc đời Cristiano Ronaldo đã được ấn định. Thông tin CR7 chính thức chốt địa điểm tổ chức hôn lễ với Georgina Rodriguez vào tháng 8/2026 đang khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới vỡ òa trong hạnh phúc.

Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo cưới năm 2026 (Ảnh: IGNV)

Kể từ thông báo đính hôn gây bão mạng xã hội vào tháng 8/2025, người hâm mộ đã không ngừng đếm ngược ngày siêu sao người Bồ Đào Nha đưa nàng thơ của mình vào lễ đường. Với Ronaldo, Georgina không chỉ là bạn đời mà còn là hậu phương vững chắc, người đã cùng anh đi qua những vinh quang tại châu Âu cho đến hành trình mới tại Saudi Arabia.

Theo tờ Jornal da Madeira, không chọn những thành phố xa hoa như Paris hay London, Ronaldo quyết định đưa ngày trọng đại nhất đời mình về Madeira – hòn đảo nơi anh đã sinh ra và bắt đầu giấc mơ bóng đá. Hôn lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Funchal. Đây là lựa chọn đầy tinh tế khi nhà thờ này nằm rất gần bệnh viện nơi Ronaldo chào đời, tạo nên một vòng lặp ý nghĩa. Sau phần nghi lễ, một bữa tiệc xa hoa sẽ được tổ chức tại một khách sạn hạng sang tại Madeira, nơi dự kiến quy tụ dàn siêu sao bóng đá, Hollywood và những nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Đám cưới của Ronaldo vào năm 2026 chắc chắn sẽ là một dấu mốc đặc biệt với người hâm mộ bóng đá thế giới, khép lại một chương rực rỡ và mở ra một trang mới đầy viên mãn cho huyền thoại mang áo số 7.