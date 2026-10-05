Ronaldo có trở lại tuyển Bồ Đào Nha nữa không?

Chủ tịch FPF phủ nhận thông tin Ronaldo từ giã tuyển Bồ Đào Nha.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença đã chính thức lên tiếng đập tan những hoài nghi xung quanh cuộc tranh cãi giữa Cristiano Ronaldo, HLV Jorge Jesus và LĐBĐ Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định cánh cửa Đội tuyển Quốc gia luôn rộng mở đón vị đội trưởng huyền thoại trở lại.

Tâm điểm của truyền thông nhanh chóng đổ dồn vào mối quan hệ đang tốn nhiều mực báo giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Đáp lại những thắc mắc về tính kỷ luật cũng như tương lai của CR7, Chủ tịch FPF khẳng định đây chỉ là những trao đổi chuyên môn hoàn toàn bình thường và bị suy diễn thành một "sự hiểu lầm nội bộ":

"Tôi sẽ không đưa ra các giải thích chi tiết, bởi đó là những cuộc trò chuyện nghiệp vụ giữa HLV và cầu thủ. Với tư cách Chủ tịch Liên đoàn, tôi không can thiệp vào chuyên môn. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại - người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho nền bóng đá này. Cristiano Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của tinh thần Bồ Đào Nha, và tất cả chúng ta đều phải ngả mũ thán phục anh ấy".

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha khẳng định Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha (Ảnh: A Bola)

Ông Proença nhấn mạnh sự hiện diện của Ronaldo tại Đội tuyển Quốc gia hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn và không ai có quyền bàn cãi. Bất cứ khi nào đạt thể trạng tốt nhất, CR7 sẽ luôn là một phần không thể thiếu của tập thể.

Đồng thời, người đứng đầu FPF cũng gạt đi những tin đồn về một phòng thay đồ mất kiểm soát. Ông khẳng định phòng thay đồ Đội tuyển vẫn duy trì sự tôn trọng tuyệt đối, và chính tình yêu với màu áo quốc gia cùng mối quan hệ thân thiết giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus là sợi dây liên kết bền chặt nhất:

"May mắn là giữa Ronaldo và HLV Jesus tồn tại một mối quan hệ rất khắng khít, tôi chính là người chứng kiến điều đó. Thẳng thắn mà nói, nếu không vì sự tôn trọng này, có lẽ Ronaldo đã chia tay Đội tuyển từ lâu. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn giải nghệ ở World Cup, nhưng tình yêu mãnh liệt với Đội tuyển đã giữ anh ấy ở lại".

Giải thích về lý do giữ im lặng trong suốt những ngày giông bão vừa qua, Chủ tịch Proença cho biết FPF ưu tiên sự tập trung tuyệt đối của toàn đội cho 4 trận đấu quan trọng. Giờ đây, khi nhiệm vụ tại Nations League tạm thời hoàn thành, Liên đoàn sẽ dành thời gian tĩnh lặng để ngồi lại cùng các bên và giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Ông khép lại bằng lời khẳng định chắc chắn về đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11:

"Cristiano Ronaldo là tài sản vô giá của bóng đá Bồ Đào Nha, và anh ấy sẽ luôn ở đây nếu ban huấn luyện cần đến".