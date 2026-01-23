Ronaldo "chung mâm" với Cha Eun Woo trong Top 6 người nổi tiếng trốn thuế nhiều nhất thế giới

Không phải câu chuyện về nhan sắc hay độ phủ sóng toàn cầu, gần đây, siêu sao bóng đá thế giới Ronaldo bất ngờ xuất hiện "chung mâm" cùng mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc Cha Eun Woo trong một bảng xếp hạng hoàn toàn không ai mong đợi.

Theo đó, sau nghi vấn trốn thuế gây xôn xao của Cha Eun Woo mới đây, cộng đồng mạng đã nhanh tay tổng hợp một bảng thống kê mang tên: Top 6 người nổi tiếng trốn thuế nhiều nhất thế giới và được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong đó nổi bật là cái tên của siêu sao Ronaldo.

Những cái tên "quen mà lạ" trong bảng xếp hạng gây sốc

Ngôi vị quán quân trong Top 6 người nổi tiếng trốn thuế nhiều nhất thế giới đến nay vẫn chưa ai soán được gọi tên Phạm Băng Băng - nữ hoàng scandal thuế của Cbiz. Con số được nhắc khoảng 2.577 tỷ đồng Việt Nam, đủ khiến dân tình "sốc ngang". Xếp ngay sau là Trịnh Sảng, Ronaldo, Willie Nelson và Shakira.

Đáng chú ý nhất chính là vị trí thứ 6, vừa được gọi tên mới đây: Cha Eun Woo với con số trốn thuế khoảng 357 tỷ đồng. Việc một mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc, sở hữu hình tượng sạch bóng scandal, lại bất ngờ bị réo tên chung bảng với những "huyền thoại trốn thuế" toàn cầu đã khiến netizen không khỏi xôn xao.

Cha Eun Woo dính scandal trốn thuế, sự nghiệp đứng trên bờ vực lao đao

Cristiano Ronaldo bị phạt vì trốn thuế: 23 tháng tù treo và nộp hơn 21 triệu đô la

Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha - từng dính vào một trong những vụ trốn thuế đình đám nhất trong làng thể thao thế giới khi còn thi đấu cho Real Madrid. Tòa án ở Madrid (Tây Ban Nha) xác định Ronaldo đã gian lận thuế thu nhập liên quan đến tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2011 - 2014, thời anh là ngôi sao của Real Madrid.

Theo cáo buộc, siêu sao này đã không kê khai đúng số thu nhập phải nộp thuế, dẫn tới thất thu lớn cho cơ quan thuế Tây Ban Nha. Tổng số tiền bị nghi ngờ trốn thuế vào khoảng 15 triệu đô la (khoảng 394 tỷ đồng) trong giai đoạn này.

Ronaldo từng gây chấn động với cáo buộc trốn thuế

Ngày 22/1/2019, tòa án Madrid tuyên phạt Ronaldo 23 tháng tù vì tội gian lận thuế, phạt tiền 21,3 triệu đô la (khoảng 559 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo luật pháp Tây Ban Nha, người phạm tội lần đầu với án dưới 2 năm có thể được đình chỉ chấp hành án tù nếu chịu nộp phạt và khắc phục hậu quả - do đó Ronaldo không phải đi tù thực sự.



