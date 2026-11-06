Ronaldo chia tay, LĐBĐ Bồ Đào Nha mất 'mỏ vàng' tỷ USD

Ronaldo chia tay đội tuyển khiến bóng đá Bồ Đào Nha mất đi thương hiệu cá nhân trị giá 850 triệu euro (gần 1 tỷ USD), đối mặt với nguy cơ sụt giảm nguồn thu thương mại.

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Quyết định này không chỉ để lại khoảng trống về chuyên môn mà còn đặt ra bài toán kinh tế đối với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Theo hãng thông tấn EFE, việc Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đồng nghĩa với việc đội bóng này mất đi tài sản thương mại cá nhân có giá trị lớn nhất, đồng thời đánh mất một trong những hình ảnh đại diện quan trọng nhất của đất nước trên trường quốc tế.

“Bồ Đào Nha không chỉ mất đi một cầu thủ xuất chúng. Họ còn mất đi một trong những nhân vật có khả năng khuếch đại hình ảnh thương hiệu quốc gia mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế trong hai thập kỷ qua” , ông Sa, Giám đốc Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM) tại Porto, nhận định.

Theo chuyên gia này, sức ảnh hưởng của thương hiệu Cristiano Ronaldo đối với hình ảnh quốc tế của đội tuyển Bồ Đào Nha là “phi thường và khó có cầu thủ Bồ Đào Nha nào có thể tái tạo trong tương lai gần”.

Cristiano Ronaldo có sức ảnh hưởng khổng lồ đối với hình ảnh quốc tế của đội tuyển Bồ Đào Nha. (Ảnh: AP)

Ông Sa dẫn lại một nghiên cứu do IPAM thực hiện năm 2025, trong đó ước tính giá trị tiềm năng của thương hiệu CR7 đạt 850 triệu euro, tăng 325% so với năm 2020. Nghiên cứu cũng chấm Ronaldo 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao, với điểm số tối đa ở hai hạng mục thu nhập và mạng xã hội.

Theo ông, ngay từ thời điểm đó, Ronaldo đã sở hữu tổng cộng hơn một tỷ lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, biến anh trở thành một nền tảng truyền thông có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tuy nhiên, tác động về mặt thương mại sẽ khác nhau tùy theo từng nguồn doanh thu.

Đối với hoạt động tài trợ, ông Sa không cho rằng việc Ronaldo chia tay đội tuyển sẽ gây ra những thay đổi với các hợp đồng hiện tại. Nguyên nhân là các đối tác thương mại ký kết hợp đồng để khai thác quyền lợi gắn với đội tuyển quốc gia và liên đoàn, chứ không phải quyền thương mại cá nhân của Ronaldo.

Theo chuyên gia này, việc Bồ Đào Nha tiếp tục góp mặt tại các giải đấu lớn, cùng sự hiện diện của những cầu thủ khác có danh tiếng quốc tế, cũng sẽ góp phần duy trì sức hấp dẫn thương mại của đội tuyển.

“Chắc chắn sẽ có tác động, nhưng sẽ là quá vội vàng nếu khẳng định doanh thu của liên đoàn sẽ sụt giảm đáng kể khi chưa có dữ liệu chứng minh điều đó” , ông cảnh báo.

Chuyên gia tiếp thị thể thao cho rằng lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất có thể là doanh số bán sản phẩm lưu niệm và nhu cầu từ thị trường quốc tế. Chiếc áo đấu số 7 gắn liền với Cristiano Ronaldo đã trở thành một tài sản thương mại mang tầm toàn cầu, với sức hút không thể được thay thế ngay lập tức.

Đối với doanh thu bán vé tại Bồ Đào Nha, ông Sa dự đoán tác động sẽ tương đối hạn chế, bởi tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia vượt lên trên bất kỳ cá nhân nào.

Ngược lại, tại một số thị trường quốc tế, sự hiện diện của Ronaldo có khả năng tự tạo ra nhu cầu lớn hơn, qua đó nâng cao giá trị thương mại của các trận đấu và sự kiện liên quan đến đội tuyển.

Để thích nghi với giai đoạn mới, ông Sa cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha không nên cố gắng tìm kiếm “Ronaldo tiếp theo”. Thay vào đó, FPF cần xây dựng câu chuyện thương hiệu xoay quanh một thế hệ cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh những giá trị tập thể như khả năng cạnh tranh, công tác đào tạo và khát vọng vươn lên.

Ông giải thích rằng một thương hiệu có tầm vóc như Ronaldo là kết quả của sự kết hợp gần như không thể lặp lại giữa thành tích thi đấu, danh hiệu, tuổi thọ sự nghiệp, cá tính và sức ảnh hưởng toàn cầu. Tất cả được xây dựng trong suốt hơn hai thập kỷ.

Chuyên gia này cũng cho rằng Ronaldo vẫn có thể tiếp tục đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, với tư cách là “một đại sứ không chính thức xuất sắc của Bồ Đào Nha và bóng đá Bồ Đào Nha”.

“Thách thức lớn nhất đối với liên đoàn không phải là tìm người thay thế Cristiano Ronaldo, mà là làm thế nào để chuyển hóa sức mạnh phi thường của một thương hiệu cá nhân thành di sản cho thương hiệu tập thể.

Sau hơn hai thập kỷ cùng nhau tạo dựng và nâng cao giá trị, Ronaldo sẽ phải chứng minh rằng thương hiệu của mình vẫn có thể tiếp tục phát triển mà không cần đội tuyển quốc gia. Ngược lại, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải chứng minh rằng họ có khả năng duy trì sức mạnh thương mại mà không còn phụ thuộc vào CR7”, ông Sa kết luận.