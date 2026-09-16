Ronaldo cay đắng nhận trận thua đậm nhất kể từ ngày rời MU

Ronaldo cùng Al Nassr nhận thảm bại kỉ lục tại Cúp C1 châu Á.

Cristiano Ronaldo vừa phải chịu thất bại đậm nhất kể từ khi cập bến Al Nassr, khi đại diện Saudi Arabia khởi đầu chiến dịch Asian Champions League Elite bằng trận thua đậm 0-4 trước Al Ain (UAE).

Al Nassr sớm bị dội gáo nước lạnh ở phút 25 sau bàn mở tỷ số của Houssine Rahimi. Tiền đạo người Morocco tiếp tục hoàn tất cú đúp cho đội bóng từng hai lần vô địch châu Á ngay sau mốc một giờ thi đấu. Cơn ác mộng của Al Nassr chưa dừng lại ở đó khi Soufiane Rahimi, anh trai của Houssine, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 72 trước khi dọn cỗ cho Georgios Giakoumakis ấn định chiến thắng 4-0. Ở tuổi 41, Ronaldo chỉ để lại dấu ấn bằng quả phạt trực tiếp bị thủ môn Khalid Eisa cản phá ở cuối trận.

Ronaldo và các đồng đội nhận thất bại nặng nề (Ảnh: Getty)

Đây là trận thua đậm nhất mà siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua kể từ thảm bại 0-4 của Manchester United trước Brentford hồi tháng 8 năm 2022. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou đứng ra nhận trách nhiệm: "Các cầu thủ đã cống hiến hết sức và tôi không đổ lỗi cho họ. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. Toàn đội Al Nassr hôm nay đã chơi rất tệ".

Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch Saudi Pro League chìm sâu vào khủng hoảng khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất.

Lượt trận mở màn AFC Champions League Elite chứng kiến phong độ trái ngược của 5 đại diện Saudi Arabia. Trong khi Al Hilal nhọc nhằn vượt qua Al Gharafa (Qatar) 2-1 nhờ các pha lập công của Rúben Neves và Sergej Milinkovic-Savic, thì Al Ahli cùng Al Ittihad đều bị Pakhtakor và Al Shamal cầm hòa 1-1. Ở trận đấu còn lại, Al Qadsiah giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước Al Wasl.