Ronaldo bị treo giò tạm thời, đối mặt nguy cơ lỡ hai trận đấu trong tháng 11

Cristiano Ronaldo bị đình chỉ thi đấu tạm thời sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, đối mặt nguy cơ vắng mặt ở hai trận đấu của Bồ Đào Nha tại Nations League vào tháng 11.

Ronaldo bị đình chỉ ngay lập tức

Cristiano Ronaldo đang đối mặt với án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau quyết định rời trại tập trung đội tuyển quốc gia vì bất đồng với HLV Jorge Jesus. Theo quy định kỷ luật của FPF, hành động này khiến tiền đạo 41 tuổi tự động bị đình chỉ thi đấu tạm thời.

Án đình chỉ có hiệu lực ngay khi Ronaldo rời đội tuyển. Hội đồng Kỷ luật FPF sẽ tiếp tục xem xét vụ việc để đưa ra mức phạt chính thức, có thể dao động từ một đến sáu tháng.

Theo luật sư Goncalo Almeida, đồng thời là thẩm phán của FIFA, quá trình xử lý sẽ được tiến hành theo đúng quy định. Ronaldo sẽ được thông báo về vụ việc và có cơ hội trình bày quan điểm trước khi cơ quan kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng.

"Khoản đầu tiên của Điều 160 quy định rõ mức kỷ luật đối với hành vi vi phạm, trong khi khoản thứ hai nêu rằng cầu thủ vắng mặt hoặc tự ý rời đội sẽ bị đình chỉ tạm thời ngay lập tức. Sau đó, Liên đoàn sẽ đưa ra quyết định. Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh", ông Almeida nhận định.

Nếu án phạt chính thức kéo dài hơn một tháng, Ronaldo có nguy cơ bỏ lỡ hai trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League vào tháng 11.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ESPN, khả năng đội trưởng Bồ Đào Nha phải nhận mức phạt cao nhất là không lớn. Việc Ronaldo công khai xin lỗi người hâm mộ được xem là một trong những tình tiết có thể giúp anh được cân nhắc giảm nhẹ án phạt.

Mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus

Nguyên nhân khiến Ronaldo rời đội tuyển bắt nguồn từ những bất đồng với HLV Jorge Jesus sau trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy hồi cuối tháng 9.

Ở trận đấu này, Ronaldo phải ngồi dự bị trong suốt 90 phút dù đã khởi động trong thời gian dài. Tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr cho biết anh từng được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thông báo sẽ có cơ hội thi đấu khoảng 30 phút, nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Ronaldo cho rằng đây không phải lần duy nhất HLV Jorge Jesus khiến anh thất vọng. Theo tiền đạo 41 tuổi, hai người từng thống nhất một số nội dung trước khi nhà cầm quân này trả lời truyền thông sau khi rộ tin về các mâu thuẫn hậu trận đấu Na Uy, nhưng những phát biểu sau đó lại không diễn ra như thỏa thuận.

Bất đồng ngày càng nghiêm trọng khiến Ronaldo quyết định rời trại tập trung. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận tại Bồ Đào Nha, đặc biệt khi chân sút kỳ cựu vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử và hình ảnh của đội tuyển quốc gia.

Sau đó, Ronaldo công khai giải thích sự việc, thừa nhận quyết định rời đội tuyển là sai lầm và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như người hâm mộ. Dù vậy, anh vẫn bảo vệ quan điểm rằng sự thành thật là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa cầu thủ và ban huấn luyện.

Ronaldo chưa có ý định chia tay đội tuyển

Bất chấp những căng thẳng với HLV Jorge Jesus và nguy cơ nhận án phạt, Ronaldo khẳng định anh chưa có ý định khép lại sự nghiệp quốc tế.

Tiền đạo sinh năm 1985 đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh cũng nhấn mạnh rằng nếu duy trì thể trạng tốt, tiếp tục thi đấu cho CLB và hoàn thành án treo giò, bản thân sẵn sàng trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tương lai của Ronaldo tại đội tuyển vì thế vẫn phụ thuộc vào quá trình giải quyết vụ việc của FPF, cũng như khả năng tháo gỡ mâu thuẫn giữa anh và HLV Jorge Jesus.

Trong ngắn hạn, điều người hâm mộ quan tâm là mức phạt chính thức dành cho CR7 và liệu chân sút kỳ cựu có kịp trở lại trong đợt tập trung tháng 11 hay không. Nếu án đình chỉ kéo dài, Bồ Đào Nha có thể mất đi một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở giai đoạn tiếp theo của Nations League.