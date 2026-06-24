Ronaldo bị “quây” bởi đám trẻ con và cuộc hội ngộ đặc biệt ở World Cup 2026

Một câu chuyện cảm động đã xuất hiện trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan, liên quan trực tiếp tới Ronaldo.

World Cup 2026 không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao mà còn tạo ra những câu chuyện đầy cảm xúc. Một trong số đó là cuộc hội ngộ đặc biệt giữa siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và hai tuyển thủ Uzbekistan, những người từng gặp anh khi còn là những cậu bé mê bóng đá cách đây 17 năm.

Năm 2009, Ronaldo có chuyến thăm thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Khi đó, hai cầu thủ trẻ là Rustamjon Ashurmatov và Dostonbek Khamdamov đã có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng của mình. Trong bức ảnh hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cả hai vẫn chỉ là những cậu thiếu niên với ánh mắt ngưỡng mộ dành cho ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ít ai ngờ rằng 17 năm sau, họ lại xuất hiện trên cùng một sân khấu World Cup, nhưng lần này không phải với tư cách người hâm mộ mà là những đối thủ thực sự. Trong trận đấu giữa Uzbekistan và Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2026, Ashurmatov góp mặt trong đội hình xuất phát, còn Khamdamov cũng có tên trong danh sách thi đấu. Đối diện họ bên kia chiến tuyến vẫn là Ronaldo – giờ đã 41 tuổi nhưng vẫn duy trì sự nghiệp phi thường.

Khi còn là những đứa trẻ, Rustamjon Ashurmatov và Dostonbek Khamdamov từng gặp gỡ Ronaldo.

Đáng chú ý, trận đấu ấy tiếp tục chứng kiến Ronaldo viết nên lịch sử. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi hai bàn thắng, góp công lớn giúp đội nhà đánh bại Uzbekistan với tỷ số 5-0. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 10.

Dù Uzbekistan phải nhận thất bại nặng nề, câu chuyện của Ashurmatov và Khamdamov vẫn khiến người hâm mộ xúc động. Từ những cậu bé từng xếp hàng để được gặp thần tượng, họ đã nỗ lực không ngừng để trở thành tuyển thủ quốc gia và đối đầu chính Ronaldo trên sân khấu lớn nhất thế giới. Đó là minh chứng đẹp cho sức mạnh của những ước mơ trong bóng đá – nơi khoảng cách giữa một người hâm mộ và một cầu thủ World Cup đôi khi chỉ là sự kiên trì cùng niềm tin kéo dài qua nhiều năm tháng.

Với Ronaldo, tiền đạo 41 tuổi tiếp tục khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên hơn 150 bàn – một kỷ lục gần như không tưởng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý hơn, Ronaldo đã ghi bàn tại sáu kỳ World Cup khác nhau, thành tích chưa cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới làm được.

Kể từ lần đầu xuất hiện tại World Cup năm 2006 cho tới giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico năm 2026, anh đã duy trì vai trò thủ lĩnh ở ĐTQG, cho thấy sự phi thường của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn toả sáng và tiếp tục ghi dấu ấn tại World Cup 2026.

Chính sự bền bỉ phi thường ấy khiến câu chuyện giữa Ronaldo và hai tuyển thủ Uzbekistan càng trở nên đặc biệt. Khi họ còn là những cậu bé hâm mộ CR7 năm 2009, có lẽ không ai nghĩ rằng 17 năm sau Ronaldo vẫn đang thi đấu ở World Cup, vẫn ghi bàn và vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân.