Ronaldo bị đánh bại ở giải thưởng quan trọng nhất từ FIFA

Tối 7/1, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cho danh hiệu FIFA The Best 2021 đó là Lionel Messi (PSG) , Mohamed Salah (Liverpool) và Robert Lewandowski (Bayern Munich).

Những cái tên đã bị loại khỏi danh sách đó là Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Neymar và Cristiano Ronaldo. Lionel Messi tiếp tục để lại nhiều tranh cãi khi mà anh đã có nửa cuối mùa giải năm 2021 thi đấu không tốt trong màu áo CLB mới, PSG.

Tuy nhiên, việc cái tên của siêu sao Argentina xuất hiện trong danh sách trên là có lý bởi FIFA The Best là giải thưởng cá nhân tính theo màn trình diễn của cầu thủ từ 8/10/2020 đến 7/8/2021. Trong giai đoạn đó, Messi đã ghi được 43 bàn và cung cấp 17 kiến tạo trong màu áo Barcelona, một con số cực kỳ khủng khiếp.

Nếu tính theo quãng thời gian nói trên, việc Ronaldo không có tên trong danh sách này là một điều đang gây tranh cãi lớn. Trong năm vừa qua, CR7 đã có tới 41 bàn và cung cấp 6 kiến tạo cùng với đó là 2 danh hiệu cá nhân vô cùng cao quý là Vua phá lưới Serie A 2020/21 và Vua phá lưới EURO mùa Hè vừa qua.

Nhiều người tiếc nuối cho Ronaldo khi bị gạch tên khỏi danh sách rút gọn FIFA The Best. Ảnh: internet

Áp dụng mốc thời gian nói trên, ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah của Liverpool chỉ có 26 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Việc Salah có tên trong danh sách ứng cử viên rút gọn là một điều vô cùng bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu.



Trong khi đó, Lewandowski quá xứng đáng khi thi đấu xuất sắc trong 1 năm. Chân sút thuộc biên chế Bayern ghi tới 51 bàn và cung cấp 8 kiến tạo. Tiền đạo người Ba Lan giành Chiếc giày vàng châu Âu với kỷ lục 41 bàn thắng tại Bundesliga. Lewandowski cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga và FIFA Club World Cup, giải đấu mà anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Danh tính người chiến thắng FIFA The Best 2021 sẽ được công bố ngày 17/1 tại Zurich, Thuỵ Sĩ. Bên cạnh đó, buổi gala FIFA The Best 2021 cũng sẽ công bố người chiến thắng giải Thủ môn xuất sắc nhất cũng như Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm.