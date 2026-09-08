Cristiano Ronaldo và Al Nassr bị chế nhạo sau thất bại đầu tiên tại Saudi Pro League.

Theo ESPN, CLB Al Ittihad mới đây đã đăng bài giễu cợt đội trưởng Cristiano Ronaldo của Al Nassr sau khi buộc nhà đương kim vô địch Saudi Pro League (SPL) phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải. Trước khi thua với tỷ số 1-2 trên sân của Al Ittihad, Al Nassr từng sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận toàn thắng tại giải quốc nội.

Tâm điểm của sự chú ý dồn vào một khoảnh khắc hài hước trên sân khi siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo bị ống kính truyền hình ghi lại cảnh lén nhìn qua vai người đồng đồng hương Danilo Pereira. Mục tiêu của anh là "ngó trộm" tờ giấy ghi chú chiến thuật mà tiền vệ phía Al Ittihad vừa nhận từ huấn luyện viên. Khi quay đầu lại, Danilo không khỏi giật mình khi thấy gương mặt của Ronaldo ở ngay sát mình, trước khi cả hai cùng nở nụ cười vui vẻ. Tận dụng hình ảnh này, Al Ittihad đã nhanh chóng đăng tải khoảnh khắc trên lên mạng xã hội X cùng dòng trạng thái châm biếm: "Gian lận mà vẫn thua!".

CLB Al Ittihad đăng tải khoảnh khắc Ronaldo nhìn lén lên mạng xã hội X (Ảnh: X)

Trận thua này đã đẩy Al Nassr xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Al Hilal 3 điểm. Mặc dù vậy, tân huấn luyện viên Ange Postecoglou vẫn giữ góc nhìn tích cực về màn trình diễn của các học trò. Ông khẳng định: "Những gì tôi thấy là sau 15 phút đầu tiên, chỉ có một đội tạo ra được các cơ hội và đó là chúng tôi. Nếu nói về tinh thần, tập thể này đã chứng minh từ mùa trước và tiếp tục cho thấy trong năm nay rằng họ sở hữu bản lĩnh vô cùng kiên cường".

Đồng quan điểm với thuyền trưởng của mình, tiền vệ Angelo Gabriel - người ghi bàn thắng duy nhất cho Al Nassr trong trận đấu cho rằng một thất bại không phải là điều quá tồi tệ. Anh nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng đứng dậy để chứng minh vị thế của nhà đương kim vô địch trong trận đấu tiếp theo.

Về phần cá nhân, Cristiano Ronaldo hiện đã bỏ túi 2 bàn thắng sau 4 lần ra sân cho Al Nassr mùa này. Trước khi chiến dịch khởi tranh, siêu sao người Bồ Đào Nha từng úp mở khả năng đây sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, dù giao kèo hiện tại giữa anh và Al Nassr vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2027.