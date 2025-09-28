Ronaldo, Beckham và Neymar - Top 3 “thánh drama” tình ái của làng túc cầu

Cristiano Ronaldo - "Bad boy tình trường" đã có bến đỗ

Cristiano Ronaldo từng là "bad boy" chính hiệu trong chuyện tình cảm. Trước khi tìm được bến đỗ bên Georgina Rodríguez, CR7 có một danh sách tình sử dài dằng dặc, gắn với những mỹ nhân hàng đầu thế giới như Irina Shayk, Kim Kardashian, Paris Hilton...

Mối tình 5 năm với siêu mẫu Irina Shayk từng được xem là đẹp nhất của Ronaldo, nhưng cuối cùng tan vỡ trong ồn ào. Sau chia tay, Irina úp mở chuyện CR7 không chung thủy, còn Ronaldo chọn im lặng. Từ đó, hình ảnh "sát thủ tình trường" càng gắn liền với tên tuổi anh.

Tình sử dài như sớ của Ronaldo

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn. Anh gắn bó cùng Georgina, cùng nhau nuôi dưỡng 5 người con và xây dựng hình ảnh ông bố mẫu mực. Đặc biệt, vào tháng 9/2025, Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina sau gần 9 năm bên nhau. Georgina hạnh phúc khoe chiếc nhẫn kim cương khủng (ước tính từ 2-5 triệu USD, nặng khoảng 25-30 carat) trên Instagram cùng lời nhắn: "Yes I do. In this and in all my lives." ("Vâng, em đồng ý. Trong đời này và mọi kiếp sau").

Từ một "playboy" khét tiếng, Ronaldo giờ đây bước vào giai đoạn mới: người đàn ông của gia đình và chồng sắp cưới của Georgina.

David Beckham - cú sốc ngoại tình chấn động làng túc cầu

David Beckham và Victoria Beckham luôn được xem là cặp đôi biểu tượng, nhưng scandal năm 2004 với trợ lý Rebecca Loos từng khiến hình tượng "soái ca hoàn hảo" của Becks bị lung lay dữ dội.

Khi đó, truyền thông Anh mô tả vụ việc như "quả bom" giáng xuống hôn nhân Beckham - Victoria. Tin đồn ngoại tình khiến cuộc sống riêng tư của cặp đôi bị soi xét dữ dội, và có lúc, người ta tin rằng họ sẽ "đường ai nấy đi".

Nhưng cuối cùng, cả hai đã lựa chọn vượt qua sóng gió. Sau scandal, Beckham nỗ lực chứng minh sự chung thủy, còn Victoria trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp và cuộc sống của anh. Chính cú sốc này lại càng làm chuyện tình của họ trở thành biểu tượng "bền vững sau bão tố" trong làng túc cầu.

Vụ ngoại tình với Rebecca Loos là drama lớn nhất sự nghiệp của Beckham

Neymar - "ông hoàng drama tình ái" xứ Samba

Nếu Ronaldo và Beckham từng trải qua một giai đoạn drama, thì Neymar lại gần như "sống chung" với ồn ào tình ái suốt sự nghiệp.

Mối tình nhiều lần tan - hợp với nữ diễn viên Bruna Marquezine từng khiến báo chí Brazil ví von là "series truyền hình dài tập". Cứ mỗi lần tái hợp, người hâm mộ lại hy vọng vào một "happy ending", nhưng rồi lại thất vọng khi cặp đôi chia tay trong lặng lẽ.

Ngoài Bruna, Neymar còn liên tục vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu, hotgirl mạng xã hội và không ít lần bị tố ngoại tình. Những drama này nhiều khi còn chiếm sóng truyền thông hơn cả phong độ sân cỏ của anh.

Neymar dính với nhiều ồn ào tình ái

Có thể nói, Ronaldo, Beckham và Neymar không chỉ là những siêu sao bóng đá vĩ đại, mà còn là ba gương mặt "chiếm sóng" với đời sống tình ái ồn ào bậc nhất.